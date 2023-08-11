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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأمم المتحدة: الجوع ينهش بطون 20 مليون سوداني

صدى البلد

أفادت الأمم المتحدة أن أكثر من 20 مليون شخص تضرروا من أزمة الجوع في السودان، وذلك وفقا لما نشرته الهيئة الدولية في إيجازها الصحفي اليوم الجمعة. 

 

وبحسب ما نشرته، وكالة الأنباء الألمانية، تسبب القتال في السودان في أزمة جوع حادة أثرت علي 20.3 مليون شخص بحسب بيان صادر عن برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة يوم الجمعة.

 

من بين سكان البلاد البالغ عددهم 46 مليون نسمة، يعاني حوالي 6.3 مليون شخص من نقص غذائي يهدد حياتهم، كما قال إيدي رو، ممثل برنامج الأغذية العالمي في السودان.

 

وقال رو في شريط فيديو تم بثه من بورتسودان، إنه منذ اندلاع القتال في أبريل، أصبح الصراع أكثر انتشارًا، وزاد من صعوبة إيصال المساعدات المنقذة للحياة إلى السكان.

 

كما دعا أطراف النزاع إلى تسهيل إيصال المساعدات. في الأسبوع الماضي، نجح برنامج الأغذية العالمي لأول مرة في جلب المواد الغذائية إلى ولاية غرب دارفور المتضررة بشكل خاص على الحدود مع تشاد.

 

ووصف رو الوضع في غرب ووسط دارفور بأنه "كارثي"، قائلاً إن معظم الرجال في قرى غرب دارفور قتلوا أو أصيبوا أو اختفوا، تاركين العائلات تدافع عن نفسها.

 

وقال رو "هذه العائلات بالكاد قادرة على البقاء علي قيد الحياة".

 

اندلعت الحرب في السودان منتصف أبريل بعد صراع طويل الأمد على السلطة بين الرئيس الفعلي عبد الفتاح البرهان ونائب الرئيس محمد حمدان دقلو. استولى الجنرالان على السلطة في الأصل معًا في عام 2021، لكنهما أصبحا بعد ذلك متنافسين.

 

يتركز القتال في الخرطوم والمدن المجاورة وكذلك في إقليم دارفور غربي البلاد. كثيرا ما تقاتل أطراف النزاع بالقرب من المناطق السكنية.

السودان قتال أزمة الجوع

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