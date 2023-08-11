قائد الانقلاب في النيجر يترأس أول اجتماع لمجلس الوزراء الجديد

ترأس الجنرال عبد الرحمن تشياني قائد الانقلاب في النيجر، اليوم الجمعة أول اجتماع لمجلس الوزراء الجديد.

وذكرت وسائل إعلام النيجر، أن الجنرال تشياني الذي يرأس المجلس الانتقالي في البلاد، الذي يضم 21 وزيرا بمن فيهم علي الأمين الزين رئيس الوزراء الذي يشغل أيضا منصب وزير الاقتصاد.

وأعلن أمس الخميس عن حكومة النيجر، بعد حوالي أسبوعين من الانقلاب العسكري الذي بدأ في 26 يوليو الماضي بعد احتجاز قائد الحرس الرئاسي عبد الرحمن تشياني، للرئيس المنتخب محمد بازوم، في قصره الرئاسي بالعاصمة نيامي، ما دعا عدة دول ومنظمات دولية للتنديد بهذه الإجراءات، وبدأت “إيكواس” في اتخاذ خطوات تصيعيدية ضد سلطات الانقلاب في النيجر.

وعقدت أمس الخميس قمة "إيكواس" في العاصمة النيجيرية أبوجا، وقررت المجموعة التحضير لنشر قوة احتياطية تابعة للإيكواس يمكنها القيام بغزو مسلح للنيجر من أجل تحرير الرئيس المنتخب محمد بازوم.

وأعلن الجيش في النيجر استعداده لصد أي تدخل أجنبي، وأصدر القادة أوامرهم لأفراد جيش النيجر برفع حالة التأهب، وهدد قادة الانقلاب بقتل الرئيس بازوم في حالة التدخل في البلاد.