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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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ديني

رئيس جامعة الأزهر يتفقد اللجنة الطبية لعلاج أعضاء هيئة التدريس بأسيوط

رئيس جامعة الأزهر
رئيس جامعة الأزهر يختتم زيارة فرع الوجه القبلي

اختتم الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، الدكتور محمد عبد المالك الخطيب، نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي، ومحمد عبد الخالق، أمين عام الجامعة، والدكتور مصطفى عبده شتات، رئيس اللجنة الطبية السابق، والدكتور وليد صابر، نائب رئيس اللجنة الطبية؛ مقر اللجنة الطبية لأعضاء هيئة التدريس بكليات فرع جامعة الأزهر بأسيوط، والصيدلية التابعة لها، والتي تخدم أعضاء هيئة التدريس على مستوى الوجه القبلي، وترفع عنهم مشقة السفر إلى القاهرة.

رئيس جامعة الأزهر يختتم زيارته لقطاع الوجه القبلي

يأتي ذلك انطلاقًا من حرصه على الاطمئنان على جميع الأماكن الخدمية التابعة لجامعة الأزهر في جميع أنحاء الجمهورية.

وخلال الجولة أشاد رئيس جامعة الأزهر بالجهود التي لمسها على أرض الواقع في زيارته الرسمية الأولى لفرع الجامعة بأسيوط.

ووجه رئيس جامعة الأزهر الشكر للدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس الجامعة، للإنجازات التي تحققت على أرض الواقع في جميع قطاعات فرع الجامعة بأسيوط، مؤكدًا أن هذه الإنجازات من شأنها أن تلبي حاجة المواطن في محافظة أسيوط والمحافظات المجاورة؛ من خدمات طبية متميزة في جميع أقسام مستشفى جامعة الأزهر بأسيوط، إضافة إلى إشادته بالمجهود الكبير الذي يقوم عليه مركز البحوث الزراعية من خلال المنتجات المتميزة والتي تباع بأسعار في متناول الجميع خدمة لمنسوبي فرع الجامعة بأسيوط والمواطنين.

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من ناحية أخرى قام رئيس الجامعة بافتتاح قاعات مجلس كلية طب بنين الأزهر بأسيوط الجديدة بكلية الطب والتي تم تزويدها بأحدث التجهيزات وتم إطلاق اسم: «الدكتور مصطفى عبده شتات» عميد الكلية السابق عليها؛ تقديرًا لجهوده المتميزة في خدمة الكلية خلال فترة عمادته.

وفي ختام الجولة قام الدكتور مصطفي عبده شتات، عميد كلية الطب السابق، بإهداء درع الكلية لفضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، والأستاذ محمد عبد الخالق، أمين عام الجامعة؛ لجهودهما الطيبة في دعم هذه الإنجازات على أرض الواقع.

الأزهر جامعة الأزهر الدكتور سلامة داود قطاع الوجه القبلي اللجنة الطبية أعضاء هيئة التدريس

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