ضمان السلامة الإنشائية | نداء عاجل من مصطفى بكري لـ رئيس الوزراء

‏قال الإعلامي مصطفى بكري، ‏أرسل لنا أهالي قرية وادي العرب بمحافظة أسوان نداء عاجلا لوزير الإسكان ورئيس الوزراء حيث تخضع قريتهم لمواصفات جيولوجية خاصة وطبيعة التربة بها متحركة.

‏وتابع مصطفى بكري ‏خلال برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع ‏عبر شاشة "صدى البلد"، ان في عام 2012 صدر قرار وزاري بإحلال وتجديد المساكن ونظرا لعدم ملاءمة التربة تم تخصيص مكان آخر في القرية للبناء عليه وبالفعل تم بناء عدد من الوحدات واليوم تجري بقية عملية الإحلال والتجديد.

المركز القومي لبحوث الإسكان

وأضاف أن الأهالي يقولون إن عمليات الإحلال والتجديد تجري بطريقة هندسية تحتاج إلى مراجعة لأنها غير مناسبة، وبناء عليه يطالب الأهالي بتشكيل لجنة من المركز القومي لبحوث الإسكان بتفقد المشروع وتقييمه لضمان السلامة الإنشائية لهذه المساكن.