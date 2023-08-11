حرق والده .. جريمة بشعة تضرب المرج

أحال المحامي العام الأول لنيابة شرق القاهرة المتهم بإحراق المنزل ووالده بداخله الي الجنايات.



جاء بأمر الإحالة أن المتهم وضع عمداً نارا في الوحدة السكنية ملك والده بأن أوصلها بمصدر حراري فاشتعلت بها النيران حتى أتت على المنقولات.

شهد والد المتهم بأنه إثر خلافات نشبت بينه والمتهم - نجله - ضمر بنفس الأخير الحط من شأنه فأنبأه بمبغاه بوضع النار بوحدته السكنية التي يقطنها فأضرم بها النيران أثناء وجوده بالمنزل عمداً حتي أتت علي ما تحويه من منقولات.

شهد نقيب شرطة ومعاون مباحث قسم شرطة المرج بأن تحرياته دلته لصحة حدوث الواقعة علي نحو ما شهد به سابقه ونسبتها للمتهم.