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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كوريا الجنوبية..اعتقال 100 مشتبه بهم بتهمة نشر تهديدات على الإنترنت

صدى البلد

قالت وكالة الشرطة الوطنية الكورية، اليوم الجمعة، إنه تم القبض على حوالي 120 شخصا في جميع أنحاء البلاد لنشرهم تهديدات بالقتل على مواقع مختلفة على الإنترنت.


وجاء التحرك في أعقاب هجمات الطعن المتتالية الأخيرة في منطقة العاصمة سيئول، حسبما نقلت يونهاب.


وقالت وكالة الشرطة إنها اكتشفت 315 تهديدا بالقتل على الإنترنت وألقت القبض على 119 مشتبها بهم بتهمة كتابة تلك التهديدات.

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وارتفعت نسبة التهديدات بعد أن قتل رجل دد وجرح 13 آخرين في متجر متعدد الأقسام في سيونغنام، في 8 أغسطس.

وذكرت وكالة الشرطة أن عدد التهديدات بالقتل عبر الإنترنت والمحتجزين ذوي الصلة ارتفع بمقداري 121 و52 على التوالي من يوم الاثنين، مشيرة إلى أن المراهقين يمثلون 34 شخصا أو 52.3%، من 65 شخصا تم القبض عليهم حتى الآن.

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