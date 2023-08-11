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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

إحصاء أبوظبي يفوز بجائزة عالمية للتميز في تطبيق الأنظمة الجيومكانية

صدى البلد

حصل مركز الإحصاء - أبوظبي على جائزة الأداء المتميز في تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية لعام 2023 خلال مؤتمر مستخدمي إزري الدولي السنوي الذي انعقد مؤخرا في مدينة سان دييغو بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

ومُنح المركز هذه الجائزة للتطبيق المتميز للتقنيات المكانية والتحليل الاستقرائي للبيانات الجغرافية المدعومة بالذكاء الاصطناعي عبر نظم المعلومات الجغرافية المتطور، وفق ما نشرته وكالة أنباء الإمارات.

وتمنح هذه الجائزة كل عام للهيئات والمنظمات التي أنجزت مشروعات في هذا المجال وفق معايير محددة تضمن توفير خدمات وتطبيقات ميسرة وفعالة للمستخدمين.

وفي هذا السياق، نجح المركز في استخدام تطبيقات تعتمد على الحلول التنبؤية المدعومة بالذكاء الاصطناعي بما يسمح بالتركيز على دقة وموثوقية التنبؤات الإحصائية الخاصة بالتركيبة السكانية في إمارة أبوظبي والتي تساهم في تعزيز جهود حكومة أبوظبي لاستشراف مستقبل قطاعات حيوية مثل النقل والطاقة وإدارة واستهلاك المياه.

وقال عبدالله غريب القمزي، مدير عام مركز الإحصاء – أبوظبي بالإنابة: يواصل مركز الإحصاء – أبوظبي الاستثمار في تطبيق أحدث تقنيات المعلومات وخاصة النظم الجغرافية لتقديم خدمات متطورة وفق أفضل المعايير العالمية بما يسهم في رفع الكفاءة وتلبية احتياجات مستخدمي البيانات باعتبارها أهم الأصول التي يمتلكها المركز، وبما يعكس رؤية حكومة أبوظبي وإيمانها بأهمية الابتكار في هذا المجال وتوظيف أحدث الحلول للتعامل مع المتغيرات والمستجدات التقنية.

وأضاف القمزي: تعكس التطورات في مجال نظم المعلومات الجغرافية أهمية الدور الذي يلعبه المركز في صقل معايير الأداء الحكومي في أبوظبي من خلال إتاحة تحليلات إحصائية دقيقة وموثوقة تعتمد على أحدث التقنيات الجغرافية لدعم جهود الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية ومن ثم إثراء تجربة المستخدمين على مستوى إمارة أبوظبي.

وفي هذا الإطار، طور المركز عدة نماذج برمجية بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي لاستشراف التطورات الديموغرافية في إمارة أبوظبي ودعم متخذي القرار لاستقراء مستقبل أهم القطاعات، حيث تمكن المركز باستخدام هذه الحلول من تعزيز استخدامات التحليلات المكانية للتنبؤ بتغيرات التركيبة السكانية ومن ثم توفير تحليلات أكثر دقة لاستخدامها في وضع خطط فعالة وناجحة تعزز من جودة الحياة في إمارة أبوظبي.

وخلال مؤتمر مستخدمي إزري، سلطت الجلسات الحوارية الضوء على أهم الرؤى المستقبلية حول تقنيات المعلومات الجغرافية بالإضافة لأبرز قصص النجاح والإنجازات التي حققها مستخدمو هذه التقنيات مع استعراض حلول الاستجابة للتحديات في مجال البيانات الجغرافية.

وتضمن المؤتمر عددًا من ورش العمل الفنية التي تناولت التطبيقات العملية لتقنيات المعلومات الجغرافية وسبل تعزيز الإمكانات والقدرات لدى المستخدمين، فيما جرى تكريم عدد من ممثلي الجهات الحكومية من عدة دول بالإضافة إلى ممثلين عن أكثر من 200 منظمة متخصصة في المجال الاقتصادي والدفاعي والنقل والعمل التطوعي والاتصالات والمعلومات.

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