مفتي لبنان: جهود السعودية في نشر الوسطية والاعتدال لا تعد ولا تحصى

أكد مفتي الجمهورية في لبنان الشيخ عبد اللطيف دريان أن المؤتمر الدولي الذي يجمع بين أبناء الأمة الإسلامية وفي جوار البيت الحرام له أهمية كبرى فيما يتضمن من محاور تحمل الكثير من المعاني الإسلامية السامية.

وأضاف مفتي لبنان أن المؤتمر وسيلة لتوثيق روابط التعاون بين أبناء الأمـة الإسلاميـة، ومظهر لإبراز التضامن والوئام بين المسلمين، مشيداً بجهود المملكة العربية السعودية في نشر الوسطية والاعتدال وترسيخ مبدأ التسامح والسلام والتي لا تعد ولا تحصى.



جاء ذلك في تصريح صحفي له بمناسبة تنظيم المملكة المؤتمر الدولي، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ويقام بمكة المكرمة خلال الفترة 26 - 27 / 1 / 1445ه، وتنظمه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمشاركة 85 دولة يمثلها وزراء ورؤساء الشؤون الدينية والإفتاء والمشيخات والجمعيات الإسلامية، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية.



ولفت مفتي لبنان الانتباه إلى جهود المملكة في نشر الوسطية والاعتدال وفي ترسيخ وتأصيل ثقافة الوسطية والاعتدال ودعم قضايا الأمتين العربية والإسلامية ونصرة الحق والعدل في العالم ، وكذلك التوعية بمنهج الوسطية، مثمناً حرص المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود و ولي عهده على بذل الجهود للم الشمل العربي والإسلامي والعمل على وحدة الصف والتلاحم .

