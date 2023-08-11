روسيا تطلق مركبة الفضاء "لونا-25" إلى القطب الجنوبي للقمر

أطلقت روسيا اليوم ولأول مرة منذ ما يقارب 50 عاما مركبة "لونا-25" إلى القطب الجنوبي للقمر الذي لم يشهد هبوط مركبة فضاء بسلاسة مطلقا في مهمة تاريخية وغير مسبوقة.

وقالت مؤسسة "روس كوسموس" الروسية للفضاء في بيان لها: "شهدت قاعدة فوستوتشني في أقصى شرق روسيا وفي صباح اليوم بتوقيت العاصمة موسكو إطلاق صاروخ "سويوز" حاملا على متنه مركبة "لونا 25" الروسية لتصل إلى منطقة القطب الجنوبي للقمر .

وذلك في رحلة تستغرق من 10 إلى 12 يوما ومدة المهمة عام واحد لبناء أول قاعدة قمرية مأهولة على سطحه ومن المتوقع أن تصل المركبة إلى سطح القمر في 23 أغسطس الحالي.

وأضاف البيان أن الهدف الرئيسي من مهمة "لونا-25" هو تنفيذ هبوط سلس لهذه المركبة على سطح القمر في منطقة قطبه الجنوبي، بالاضافة الى دراسة القمر ومحتويات تربته، واستكشاف ما إذا كانت تلك المنطقة تحتوي على الماء أو جزيئات الجليد.