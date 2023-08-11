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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مصطفى بكري: حملات تشويه تحاول النيل من رانيا المشاط

الإعلامي مصطفى بكري
الإعلامي مصطفى بكري

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن هناك حملات تشويه تحاول النيل من الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، بشأن عضويتها في أحد مجلس إدارة أحد البنوك، معلقا أنه ليس لها راتبا شهريا يصل لـ40 ألف دولارا شهريا كما قيل، لكنها ستحصل على مكافأة سنوية بالجنيه المصري فقط.

 

وأشار مصطفى بكري، خلال برنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد، إلى أنه لا تعارض بين منصب وزيرة التعاون الدولي وبين عضويتها في مجلس إدارة أحد البنوك، معلنا أنها نجحت في الحصول على تمويلات خارجية وصلت لـ35 مليار دولار.

 

ولفت بكري إلى أن الإعلام الإخواني يخدم الحكومة المصرية بشأن الكشف عن أكاذيبهم، منوها: الكذب لن يستمر لأن الناس عارفة كل حاجة.

وعلق بكري: «كل الشكر والتحية للدكتورة رانيا المشاط على جهودها في منصب وزارة التعاون الدولي».

ووجه الإعلامي مصطفى بكري حكومة مصر بضرورة الانتباه لزيادة الأسعار بشكل مبالغ فيه، مطالبا بخروج أحد المسؤولين بالرد على أزمة ارتفاع الأسعار، هل بسبب جشع التجار أم اختلاف المنتج؟ .

واختتم بكري: محتاجين ناخد المواطن في صفنا مش نعاديهم، محتاجين عودة مفتش التموين وجهاز حماية المستهلك والقيام بدورهم مرة أخرى، أسعار الخضروات كل يوم في ارتفاع رغم توافر المعروض، أنتم تحولون حياة الشعب إلى جحيم، ولازم كل تاجر معندوش ضمير يتلم، في ناس مش بتاكل اللحمة من 6 شهور، من المسؤول عن ذلك؟، هذه قضية أمن قومي لأن المواطن تحت خط الفقر.
 

رانيا المشاط مصطفى بكري صدى البلد برنامج حقائق وأسرار الإعلام الاخواني

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