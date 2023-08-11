بكري : تغيير القيادات بمؤسسات المتحدة أشاع التفاؤل بالوسط الصحفي .. فيديو

شدد الإعلامي مصطفى بكري، على أهمية التغيير التي يجب أن تتوافق مع متطلبات الوضع الاجتماعي، معقبا: «الناس بتحب التغيير خاصة المسئولين».

وقال بكري خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك حالة من التفاؤل تسود الوسط الصحفي، بعد مجموعة من التغييرات التي قامت بها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في بعض المؤسسات التابعة لها، وهذا التغيير قد يمتد للمؤسسات الصحفية القومية.

وتابع: هناك اتجاهين قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة حول مستقبل الحكومة الحالية، الأول: «بقاء الحكومة لاستكمال عملية النهضة، وتنفيذ العديد من المشروعات»، أما الاتجاه الثاني: «تغيير الحكومة».

وأوضح بكري، أن الانتهاء من قانون تصالح البناء والبناء الموحد، سيحل العديد من المشاكل التي تواجه المواطنين، وسيدخل نوعا من الفرحة على نفوس المواطنين.