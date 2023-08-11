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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بكري : تغيير القيادات بمؤسسات المتحدة أشاع التفاؤل بالوسط الصحفي .. فيديو

الإعلامي مصطفى بكري
الإعلامي مصطفى بكري

شدد الإعلامي مصطفى بكري، على أهمية التغيير التي يجب أن تتوافق مع متطلبات الوضع الاجتماعي، معقبا: «الناس بتحب التغيير خاصة المسئولين».

وقال بكري خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك حالة من التفاؤل تسود الوسط الصحفي، بعد مجموعة من التغييرات التي قامت بها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في بعض المؤسسات التابعة لها، وهذا التغيير قد يمتد للمؤسسات الصحفية القومية.

 

وتابع: هناك اتجاهين قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة حول مستقبل الحكومة الحالية، الأول: «بقاء الحكومة لاستكمال عملية النهضة، وتنفيذ العديد من المشروعات»، أما الاتجاه الثاني: «تغيير الحكومة».

وأوضح بكري، أن الانتهاء من قانون تصالح البناء والبناء الموحد، سيحل العديد من المشاكل التي تواجه المواطنين، وسيدخل نوعا من الفرحة على نفوس المواطنين.

مصطفى بكري حقائق واسرار صدى البلد الانتخابات الرئاسية الوسط الصحفي

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