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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

انتشال جثمان شاب من مياه النيل بأسوان عقب تعرضه للغرق

إنتشال جثمان - ارشيفية
إنتشال جثمان - ارشيفية

نجح رجال الإنقاذ النهرى فى انتشال جثة شاب من مياه نهر النيل فى مدينة إدفو شمال أسوان، وتبين أنه غرق أثناء السباحة.

واستقبلت مشرحة مستشفى إدفو العام جثة شاب تعرض للغرق أثناء السباحة في مياه النيل، ومن المقرر أن يتم العرض على الطبيب الشرعي لتحديد السبب الفعلى للوفاة واستخرج تصريح الدفن لتسليمه إلى أهله وذويه لتشييعه إلى مثواه الأخير.

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حادث 

وكانت قد تلقت الأجهزة المعنية إخطاراً يفيد بوقوع حادث حالة غرق شاب أثناء السباحة فى مياة نهر النيل، وتم الدفع بسيارة الإسعاف لنقل الجثة إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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