أهالي قرية في قليوب يستنجدون بـ وزير الري قبل انهيار منازلهم

تلقي موقع صدى البلد استغاثة من اهالي قرية الإصلاح الزراعي، التابعة لمركز قليوب القليوبية؛ يناشدون فيها الدكتور هاني سويلم وزير الري بنجدتهم قبل انهيار منازلهم، علي حد تعبيرهم.

قال المواطن عوض علي أبو يونس: «يا معالي الوزير الحقنا الله ينجيك، قدمنا أكثر من شكوى لادارة الصرف المغطي ولا حياة لمن تنادي، ومنازلنا بها برك من المياه، والمواشي عايمة في المياه!.. بسبب انسداد في الصرف المغطي القديم».

وتابع المواطن اسماعيل حنفي اسماعيل: «ياسيادة الوزير الأمر باختصار منازلنا مبنية على اراضي كانت زراعية منذ ما يقرب من 25 عام، وكان يسير في المنطقة صرف مغطي، ولم يتم فصل المياه عنه حتى الآن، الأمر زاد عن حده الفترة الأخيرة لدرجة أننا لا نستطيع النوم في المنازل بسبب ارتفاع منسوب المياه ونضطر يوميا لرفع كميات كبيرة من المياه مما تسبب في تآكل حيطان البيوت وتعرضها للانهيار».

واستطرد إسماعيل: «حررنا محضر في مجلس الوزراء يحمل رقم 6667868، ونرجو من سيادتكم تشكل لجنة من الوزراة لزيارة المنطقة وفحصها لمعرفة سبب غرق منازلنا وللعلم جاءت لجنة من شركة المياه والصرف الصحي ومياه الشرب ايضا، وتأكدنا أن السبب الصرف المغطي الذي كان يسير قديما مكان المنازل».

من جانبه قال المواطن عبد الله سيد: « يامعالي الوزير نحن سكان شارع الشهايبة والشارع الذي يليه، نرجو من سيادكم سرعة نجتنا لاننا نعيش في كابوس وتشكيل لجنة من مهندسي الوزارة لايجاد حل للمشلكة أو فضل الاجزاء القديمة من الصرف عن الشبكة حتى لا تنهار المنازل على رؤسنا» .



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