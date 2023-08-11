مين قال كدا؟ الأدوات المكتبية تكشف الأسعار الحقيقية للكتب الخارجية

كشف بركات صافي، نائب رئيس شعبة الأدوات المكتبية بـ الغرفة التجارية بالقاهرة، حقيقة شائعات أسعار الكتب الخارجية والتي تصل إلى 500 أو 900 جنيه، قائلا: إن هذا الأمر غير حقيقي، ولكن ما يحدث هو أنه يكون هناك مواد مثل: الرياضيات التي تكون عبارة عن 4 أفرع، وكل فرع منها يقدر بـ 210 جنيه.

وأضاف بركات صافي، نائب رئيس شعبة الأدوات المكتبية بالغرفة التجارية بالقاهرة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “أخر النهار” المذاع عبر فضائية “النهار”، أن الكتب لدي الشعبة تبدأ من 90 جنيه حتي 260 جنيه أقضي كتاب، موضحا أن الناشر يضع سعر كتابه على الغلاف، وأى مستهلك يجد أن سعر الكتاب مبالغ به، فعليه بالإبلاغ عنه من قبل الجهات الرقابية، وأولها جهاز حماية المستهلك.

وتابع بركات صافي، نائب رئيس شعبة الأدوات المكتبية بالغرفة التجارية بالقاهرة: “لدينا فى أسواق الجملة عندما يشتري هناك كتب، يكون عليها خصومات يصل إلى حوالي 20%، ولكن ما يقال على مواقع التواصل الإجتماعي جميعها غير حقيقة المراد به عمل بلبلة فى الأسواق”.