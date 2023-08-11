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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تحسن نسبي.. الأرصاد الجوية تكشف عن مفاجأة في درجات الحرارة لمدة أسبوع

صدى البلد

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن تحسن نسبي فى درجات الحرارة لمدة أسبوع قادم .

وقالت هيئة الارصاد الجوية فى بيان لها هناك مزيد من الأنخفاض في درجات الحرارة وتحسن نسبي في حالة الطقس، حيث من المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة علي القاهرة ما بين 33:34 درجة.

وتابعت هيئة الارصاد الجوية كما تنشط الرياح علي مختلف الأنحاء مما تزيد الإحساس بتحسن في حالة الطقس ولكن تبقي الأجواء حارة حين التعرض للأشعة الشمس المباشرة.

وقال بيان هيئة الأرصاد الجوية يرجع هذا التحسن في حالة الطقس وإنكسار حدة الموجة الحارة الي تقدم مرتفع العروض الوسطي وإنخفاض درجة حرارة الطبقات العليا نتيجة تكون منخفض جوي.

وكانت قد تراجعت درجات الحرارة إلى مستويات قياسية على القاهرة، بحسب هيئة الأرصاد الجوية، والتي تراجعت  نحو 11 درجة كاملة من أعلى درجة سجلتها قبل أيام قليلة وهي 44 درجة للمحسوسة، لتهبط اليوم إلى 33 درجة للعظمى.

طقس القاهرة

و أكد خبراء هيئة الأرصاد الجوية تشهد البلاد  تحسن نسبي في الأحوال الجوية علي شمال البلاد حتي القاهرة الكبرى ويسود اليوم ، طقس يكون حارا رطبا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

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وبحسب نشرة الأرصاد الجوية يسود طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد ، بينما يكون الجو معتدلا رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الأرصاد 

الظواهر الجوية 

وتشهد البلاد نشاطا للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب الصعيد على فترات متقطعة.

رياح مثيرة للرمال والأتربة

اضطرب حركة الملاحة 

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط يكون معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية .

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر يكون معتدل وارتفاع الموج فيه من 1.75 متر إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية.
 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم  بحسب الأرصاد على محافظات ومدن مصر

  • العظمى الصغرى
  • القاهرة 33 24
  • العاصمة الإدارية 34 24
  • 6 أكتوبر 34 23
  • بنهــــا 33 24
  • دمنهور 33 24
  • وادي النطرون 34 23
  • كفر الشيخ 32 23
  • المنصورة 34 24
  • الزقازيق 34 24
  • شبين الكوم 33 24
  • طنطا 33 23
  • دمياط 30 25
  • بورسعيد 31 25
  • الإسماعيلية 34 23
  • السويس 33 24
  • العريش 30 24
  • رفح 30 24
  • رأس سدر 40 25
  • نخل 38 20
  • كاترين 33 17
  • الطور 36 26
  • طابا 36 25
  • شرم الشيخ 38 29
  • الإسكندرية 30 23
  • العلمين الجديدة 30 23
  • مطروح 29 23
  • السلوم 32 24
  • سيوه 36 23
  • رأس غارب 37 28
  • الغردقة 38 28
  • سفاجا 37 29
  • مرسى علم 38 29
  • شلاتين 40 28
  • حلايب 37 30
  • أبو رماد 38 30
  • رأس حدربة 37 28
  • الفيوم 36 24
  • بني سويف 36 24
  • المنيا 36 24
  • أسيوط 37 23
  • سوهاج 38 25
  • قنا 39 25
  • الأقصر 40 26
  • أسوان 41 28
  • الوادى الجديد 40 27
  • أبوسمبل 41 28
     
هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس القاهرة درجات الحرارة

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