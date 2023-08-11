فشل ذريع.. ناقد فني يهاجم محمد رمضان بسبب أفلامه السينمائية

قال طارق الشناوي، الناقد الفني، إن محمد رمضان لديه سجل حافل من الهزائم السينمائية خلال الفترة الماضية، إذ أن محمد رمضان نجح له مسلسل "جعفر العمدة" بشكل طاغي، ومن ثم في عيد الفطر تم عرض فيلم "هارلي" وفشل بشكل ذريع إذ أنه نجح لمدة 3 أيام بقوة المسلسل، ومن ثم فشل في الحصول على أي إيرادات فيما بعد.

ناقد فني: كان هناك محاولات لجعل محمد رمضان نجم سينمائي

وأضاف "الشناوي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد علي خير، في برنامج "المصري أفندي" المذاع عبر فضائية "المحور"، أنه يوجد كيمياء خاصة بين النجم أو الفنان وبين الإعلام، قد تتحقق وقد لا تتحقق، ومحمد رمضان يحقق نجاحا كبيرًا في الدراما ، خاصة إنه كان معه المخرج محمد سامي، إذ أن المشاهدات التي يحققها في الدراما كلا الثنائي لا تقارن بأي نجم آخر، ولكن على مستوى الأفلام كان أنجح فيلم له "عبده موتة" والذي تلقى هجومًا حادًا، ولكن من بعد هذا الفيلم كان هناك محاولات لخلق نجم جماهيري في مجال السينما.

وتابع الناقد الفني أن محمد خان وداوود عبد السيد كان لهام مشروعات مع محمد رمضان، من خلال فيلم اسمه "القنبلة" عن قصة قصيرة لنجيب محفوظ وتم ترشيح محمد رمضان، ولم يكتمل الفيلم، وفيلم آخر اسمه "حب" من كتابة داوود عبد السيد ولم يكتمل هو الآخر.

وعن فشل نجاح محمد رمضان في السينما والدراما معا، عقب قائلا إن كل فن وله قوانينه الخاصة، والفنان الوحيد الذي نجح في تحقيق النجاحات في كل هذا كان الفنان عادل إمام، إذ أنه كان النجم الأول في الميديا الأربعة، السينما والدراما والمسرح والإذاعة كذلك.