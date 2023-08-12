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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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ناقد فني: محمد هنيدي اعترف أن أفلامه لم تكن على المستوى المطلوب

محمد هنيدي
محمد هنيدي

قال طارق الشناوي، الناقد الفني، إن الفنان محمد هنيدي اعترف من خلال تصريحاته بشكل غير مباشر أن أفلامه الماضية لم تكن على المستوى المطلوب، وأنه يراهن على فيلمه الجديد "مرعي البريمو"، خاصة أن معه مخرج له باع طويل من النجاح بدءا من "صعيدي في الجامعة الأمريكية"، ولكن الكوميديا التي يقدمها محمد هنيدي مختلفة عن الوقت الحالي، إذ أنه غير قادر على قراءة الجمهور والجيل الحالي بشكل صحيح. 

طارق الشناوي: لا يوجد نجم كوميدي في مصر في الوقت الحالي 

وأضاف "الشناوي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد علي خير، في برنامج "المصري أفندي" المذاع عبر فضائية "المحور"، أن الكوميديان في العالم كله عمرهم الزمني قصير، والكوميديا تتغير عبر الزمن، لافتا إلى أن عادل إمام كان يدرس الظواهر الجديدة الخاصة بالكوميديا من أجل أن يجدد نفسه ويظل متصدرًا في عالم الكوميديا. 

وتابع الناقد الفني، أن محمد هنيدي حينما حقق نجاحًا كبيرًا في السينما بفيلمي "إسماعيلية رايح جاي" و "صعيدي في الجامعة الأمريكية"، في عام 2002 قدم محمد هنيدي فيلم "صاحب صاحبه"، وقدم محمد سعد فيلم "اللمبي" وحقق الأخير نجاحا كبيرا في الأسواق، وبدأت أسهم محمد هنيدي تسقط بداية من 2002، ومن ثم فشل محمد سعد في الحفاظ على نجوميته، ومن ثم ظهر بعده أحمد حلمي. 

وأردف، أن أحمد حلمي هو الآخر نجوميته ضعفت بشكل واضح في الفترة الأخيرة، وحتى تلك اللحظة لم يظهر نجم كوميدي جماهيري مثلما كان في السابق، على الرغم من أنه مازال هناك محاولات في هذا الصدد، مثل علي ربيع، ومصطفى خاطر وغيره، ولكن حتى الآن لم يصبح هناك نجم جماهيري كوميدي مثلما كان في السابق. 

محمد هنيدي طارق الشناوى المحور برنامج المصري أفندي محمد على خير

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