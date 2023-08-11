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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

داعش يتبنى مقتل 26 جنديا في هجوم على حافلة عسكرية بسوريا

صدى البلد

قتل 26 جندياً على الأقل لهجوم تبناه تنظيم داعش الإرهابي على حافلة عسكرية في شرق سوريا مساء الخميس، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة.


وأفاد المرصد السوري: “استهداف عناصر التنظيم ليل الخميس حافلة عسكرية في بادية الميادين في ريف دير الزور الشرقي حيث نصبوا كميناً للحافلة واستهدفوها بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة”.

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وأسفر الهجوم عن مقتل 26 جندياً وإصابة 11 آخرين بجروح متفاوتة بعضهم في حالة خطرة، وفق المرصد.
ونقل الاعلام الرسمي السوري عن مصدر عسكري أن «مجموعة إرهابية» استهدفت الحافلة، ما أدى إلى «استشهاد وجرح عدد من العسكريين»، من دون تحديد عددهم.


وتبنى تنظيم داعش الهجوم، وفق ما نقلت وكالة أعماق التابعة له عبر حسابات على تطبيق تلجرام، وقال إن عناصره “نصبوا كميناً محكماً لحافلتين عسكريتين” قبل أن يستهدفوهما بنيران كثيفة وعدد من القذائف الصاروخية، ما أدى إلى احتراق حافلة وإعطاب الأخرى.

 

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