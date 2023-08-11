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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سفير روسيا: زودنا مصر بـ30 ألف طن من الحبوب بأسعار معقولة| فيديو

سفير روسيا في لندن
سفير روسيا في لندن

قال أندريه كيلين، سفير روسيا في لندن، إن اتفاقية الحبوب تم تنفيذها منذ عام تقريبا، وهي تتألف من جزءين، الأول هو ما يسمى بـ"المبادرة البحرية التقنية بخصوص الحبوب من أوكرانيا إلى أفريقيا"، لكن معظم هذه الحبوب ذهبت لأوروبا وبعض الدول المتطورة.

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وأضاف «كيلين»، خلال لقائه ببرنامج «لقاء خاص» على شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، تقديم الإعلامية جومانة هاشم، أن الجزء الثاني من الاتفاقية، متعلق بالأمم المتحدة، وفي هذا الجزء من الاتفاقية هناك مجموعة من الشروط التي بموجبها على الأمم المتحدة أن تجنب روسيا بعض العقوبات من أجل استكمال استيراد بعض المعدات اللازمة ورفع الحظر عن طرق التمويل ولا سيما نظام «سويفت»، وشروط كثيرة أخرى.

 

وأشار إلى أن هذه الشروط لم تنفذ؛ لأن الأمم المتحدة لم تمتلك الوسائل اللازمة للضغط على أمريكا والاتحاد الأوروبي، لرفع هذه القيود، لذلك كانت لدى روسيا الأسباب كلها للخروج من هذا الاتفاق، وبالرغم من ذلك عملت روسيا على تزويد بعض الدول بالحبوب اللازمة خلال الفترة الأخيرة.

 

ولفت إلى أن مثل هذه الصفقات، شملت تزويد مصر بالحبوب اللازمة لها والتي تقدر بـ 30 ألف طن وبأسعار السوق المعقولة، وسنواصل عملية التزويد هذه، كما أن هناك كميات من الحبوب وفرتها روسيا لبعض الدول الأفريقية.

سفير روسيا في لندن

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