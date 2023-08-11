طلب عاجل من الرئيس البرازيلي لأمريكا والصين

قال الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، اليوم الجمعة، إن بلاده ترحب بالاستثمارات من الدول الأخرى؛ لتحفيز النمو.

وتأتي تلك التصريحات، في الوقت الذي كشف فيه النقاب عن خطة جديدة لتسريع النمو، باستثمارات تُقدر بنحو 350 مليار دولار.

وأضاف لولا، في خطابه، أنه سيطلب من نظيريه الصيني شي جين بينج، والأمريكي جو بايدن، زيادة الاستثمارات في البرازيل، مشيرا إلى أن الدول الأوروبية حريصة أيضا على الاستثمار في أمريكا اللاتينية.

وأكد “لولا” قائلا: “يجب أن نسافر حول العالم؛ لعرض مشاريعنا، ومحاولة تسويقها”، مضيفا أنه سيقول لنظرائه من أمثال بايدن وشي وقادة العالم العربي: «نريد المزيد من الاستثمارات في البرازيل".