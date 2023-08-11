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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

111 مليون دولار عمولات.. أحدث فصل في فساد محافظ البنك المركزي اللبناني

صدى البلد

كشفت التدقيق الجنائي للبنك المركزي اللبناني من قبل شركة مقرها نيويورك عن سوء سلوك استمر لسنوات من قبل محافظ البنك المركزي السابق و111 مليون دولار في "عمولات غير مشروعة"، وفقًا لتقرير صادر عن الشركة.

يعد ذلك التدقيق، أحدث فصل في ملحمة محافظ البنك المركزي اللبناني السابق رياض سلامة، الذي يبلغ من العمر 73 عامًا، والذي أنهى حياته المهنية التي دامت 30 عامًا كمحافظ الشهر الماضي وسط سحابة من التحقيقات واللوم على الانهيار الاقتصادي في بلاده.

وتم تسليم نسخة من الوثيقة المكونة من 331 صفحة من قبل شركة ألفاريز ومارسال، والتي اطلعت عليها وكالة أسوشيتيد برس، إلى البرلمان يوم الجمعة. كانت المراجعة من بين المطالب الرئيسية للمجتمع الدولي وصندوق النقد الدولي، اللذين فقدا الثقة بشكل متزايد على مر السنين في لبنان المنكوبة بالأزمة.

وقعت الحكومة اللبنانية وشركة ألفاريز ومارسال عقدًا في سبتمبر 2021 لكن التدقيق توقف لاحقًا. يغطي الفترة بين 2015 و2020؛ بدأ الانهيار الاقتصادي في لبنان في أكتوبر 2019.

وقالت شركة ألفاريز ومارسال إن رفض البنك المركزي توفير الوصول المباشر إلى أنظمته والسماح بإجراء العمل في مقره أدى إلى "تأخير كبير وإبطاء" عملية التدقيق.

يركز التقرير في أحد الأقسام، من بين أمور أخرى، على ممارسة ما يسمى بالهندسة المالية التي بدأت في عام 2015 واستخدمها البنك المركزي للسماح للمقرضين المحليين بجذب الودائع بالدولار من الخارج ثم تشجيع البنوك على إيداع الدولار في البنك المركزي. في المقابل، تم منح المقرضين معدلات فائدة أعلى من معدلات السوق الدولية.

وذكر التقرير أن هذه الهندسة المالية كانت مكلفة للغاية. 

نما نقص العملة الأجنبية لدى البنك المركزي بشكل كبير من فائض العملة الأجنبية البالغ 7.2 مليار دولار في نهاية عام 2015، إلى نقص قدره 50.7 مليار دولار في نهاية عام 2020. ويقول التقرير إن هذا كان مدفوعًا بزيادة بنسبة 119٪ في الودائع المقومة بالعملات الأجنبية التي يغذيها البنك المركزي.

فرضت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا، الخميس، عقوبات على سلامة وعدد من أقاربه المقربين وشركائه بسبب مزاعم الفساد.

أيضًا، تحقق فرنسا وألمانيا ولوكسمبورج مع سلامة والعديد من المقربين منه بشأن جرائم مالية مزعومة، بما في ذلك التخصيب غير المشروع وغسل مبلغ 330 مليون دولار. أصدرت باريس وبرلين إخطارات الإنتربول بشأن سلامة في مايو. لكن لبنان لا يسلم مواطنيه إلى دول أجنبية.

يسلط التقرير الضوء أيضًا على العمولات غير الشرعية خلال الفترة 2015-2020، والتي بلغ مجموعها 111 مليون دولار، وقال إنها تبدو وكأنها مخطط يتم التحقيق فيه من قبل مدعين لبنانيين ودوليين - في إشارة واضحة إلى شقيق المحافظ السابق، رجاء سلامة.

انتشرت تقارير عن قيام البنك المركزي اللبناني بتعيين شركة Forry Associates ، وهي شركة وساطة مملوكة من قبل رجاء سلامة، للتعامل مع مبيعات السندات الحكومية التي تلقت الشركة منها عمولات بقيمة 330 مليون دولار.

لبنان دولار ثروة رياض سلامة تهم فساد

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