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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أمين سر حركة فتح بالقاهرة: المشهد الفلسطيني متوتر بصورة غير مسبوقة.. فيديو

الغريب
الغريب

قال محمد الغريب، أمين سر حركة فتح بالقاهرة، إن عقلية الاحتلال الإسرائيلي ثابتة ولا تتغير، حيث إسرائيل حريصة دائمًا على اختراق كافة معاهدات السلام باستمرار، فمقولة العيش بسلام بالنسبة للجانب الإسرائيلي أمر غير موجود على أرض الواقع.

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وأكد محمد الغريب، خلال لقائه ببرنامج "ثم ماذا حدث؟" المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن المشهد الفلسطيني متوتر بصورة غير مسبوقة على الإطلاق، حيث يسقط يوميًا شهداء فلسطينيون على أيدي الاحتلال الغاشم الذي يشن غاراته بين الحين والآخر لإرهاب الجانب الفلسطيني، وجراء الفعل الإسرائيلي سقط ٢٤٠ شهيدًا فلسطينيًا منذ بداية هذا العام الجاري وحتى الآن.

 

وأضاف في حديثه، أن هناك فجوة كبيرة بين الشعب الإسرائيلي وحكومته، وهذا مؤشر جيد لاقتراب سقوط هذه الدولة الإرهابية، ولهذا طالب الشعب الفلسطيني باستمرار مقاومته الشعبية، خاصة أن فلسطين لا تستطيع الآن تبني مقاومة عسكرية.

 

وتابع: "حركة فتح قادت المقاومة الفلسطينية منذ عام ١٩٦٥ ودفعت ثمنًا كبيرًا، لا نريد التفجير ولا التدمير ولكن غارات إسرائيل أرهقتنا".

 

واستطرد: "الوضع الآن لا يسمح بوجود خلافات شخصية بين عناصر المقاومة الفلسطينية، الوطن بحاجة إلى تضافر الجهود وليس التفرقة الداخلية".

أمين سر حركة فتح بالقاهرة الاحتلال الاسرائيلي إسرائيل

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