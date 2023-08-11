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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رفيدة جمال: مرشحو جائزة البوكر العالمية يعكسون تجديد وتنوع القائمة.. فيديو

العاشرة
العاشرة

علقت المترجمة رفيدة جمال، على الأعمال المرشحة للفوز بقائمة جائزة البوكر العالمية.

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الأصغر حجمًا.. رواية لم تتجاوز الـ 200 صفحة تصل لجائزة البوكر 2023

وقالت المترجمة رفيدة جمال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "العاشرة"، تقديم الإعلامي محمد سعيد محفوظ، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "المرشحين الجدد يعكسون تجديد وتنوع القائمة".

 

وأضافت: "هناك فرص لاستكشاف أصوات جديدة وقصص مختلفة"، موضحه: "هناك 10 كتاب لم يتم ترشيحهم للجائزة من قبل".

 

وأشارت: "الحضور الأيرلندي قوي ضمن المرشحين للفوز بالجائزة"، مضيفه: "الراوية الفائزة لابد أن تظهر إبداع في استخدام اللغة وتطور الحبكة وتقدم رؤية متميزة وتتناول موضوعات غير تقليدية".

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