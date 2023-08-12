أورتيجا لـ عمرو مصطفى: كلها بتسرق حتى انت كمان بتنحت واحنا فاهمين

‏قال مؤدي المهرجانات أورتيجا، أن الملحن عمرو مصطفي له كل الاحترام لكنه بعد سرقة لحن او اثنين منه قام بالهجوم على جميع مطربي المهرجانات وقال أن بدايتهم كانت مبنية على السرقة وهذا غير صحيح.

الملحن عمرو مصطفى

‏وتابع أورتيجا ‏خلال لقاء له في برنامج "سبوت لايت"، مع الإعلامية "شرين سليمان"، المذاع عبر شاشة "صدى البلد"، لو عمرو مصطفى واجه مشكلة السرقة من احد من مطربي المهرجانات يمكنه مقاضاته والهجوم عليه وليس على الجميع قائلا: "احنا ما نجحناش بالسرقة بس كلها بتسرق حتى عمرو مصطفى نفسه بينحت من الحان أخرى واحنا فاهمين كل ده كويس"