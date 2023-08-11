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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

دون خسائر.. السيطرة على حريق فى حظائر ماشية بالوادي الجديد

جانب من الحريق
جانب من الحريق

تمكنت وحدات الحماية المدنية بالوادى الجديد من السيطرة على حريق في مجموعة حظائر متجاورة، اليوم الجمعة، بمدينة الخارجة دون إصابات أو وفيات، حيث تم الدفع بوحدات الإطفاء إلى موقع الحريق، وتمت السيطرة عليه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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ورد إخطار أمنى إلى مدير أمن الوادي الجديد، من إدارة الحماية المدنية يفيد بنشوب حريق جنوب مركز الخارجة وتبين نشوب حريق في مجموعة حظائر ماشية في منطقة "البارامودي" جنوب مدينة الخارجة وانتقلت على الفور سيارات الإطفاء لموقع الحريق، وجار محاولات إنقاذ الماشية وإخماد الحريق. 

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة للتحقيق، وتكليف الأدلة الجنائية لتحديد ملابسات الواقعة.

 

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