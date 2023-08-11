تعرف على تفاصيل برنامج اكتشاف المواهب في الأهلي

نظمت الشركة المسئولة عن إكتشاف المواهب بالأهلي محاضرة مع أعضاء النادي بفرع التجمع الخامس في حضور الكابن رؤوف عبد القادر مدير مشروع البطل الأولمبي، والدكتور محمد زغلول رئيس مجلس إدارة المجموعة، لتفعيل مشروع النادي في اكتشاف وإعداد المواهب وتنميتها.

وحرصت الشركة على تعريف أعضاء النادي الأهلي بدور الشركة في تنمية قدرات ومهارة الأطفال، عن طريق القياسات وبرنامج تحسين الأداء التي تجرى من خلال مجموعة من الخبراء الهولنديين.

وشهدت الفترة الماضية الاتفاق على كل التفاصيل الخاصة بالمشروع الذي يحظى برعاية مباشرة من جانب السفارة الهولندية في مصر، انطلاقًا من مكانة النادي الأهلي وشعبيته التي تعول عليها السفارة في نجاح التجربة بمصر، وبعدها سيتم إطلاق المشروع في الشرق الأوسط وإفريقيا.

ويعمل المشروع على تكوين قاعدة ضخمة من الرياضيين من خلال اكتشاف المواهب وتحسين الأداء الرياضي، والعمل على الاستفادة من التجارب الأوروبية بشكل عام والهولندية بشكل خاص، حيث تمثل تجربة هولندا نموذجًا مميزًا في اكتشاف المواهب وتطويرها، خاصة مع تحقيق مراكز متقدمة في الدورات الأولمبية، حيث حققت نجاحات كبيرة على صعيد البطولات والميداليات، بعدما حققت منتخبات هولندا نتائج كبيرة ومميزة على الرغم من حجم التعداد السكاني لها، وهو ما يكشف عن وجود قاعدة كبيرة من المواهب.

