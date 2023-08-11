محمد سعيد محفوظ يعرض فيديو لاكتشاف أثري تحت مياه العلمين.. فيديو

عرض الإعلامي محمد سعيد محفوظ، خلال تقديمه برنامج "العاشرة"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، فيديو حصري لاكتشاف أثري تحت مياه العلمين يعيد كتابة تاريخ مصر البحري.

وقال سعد أحمد، مسؤول الغوص والأعمال البحرية بالإدارة المركزية للآثار الغارقة،: "أحد المواطنين الشرفاء رأى هذا الشكل في المياه، وأبلغ الإدارة لدينا"، لافتا: "الصدقة قادتنا لكشف العلمين الأثري".

وأوضح: "الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار قرر تشكيل لجنة، والكشف الأثرى عبارة عن حمولة مركب وحتى الآن لم يتم الكشف تفصيليا عن التفاصيل"، لافتا: "الكشف يرجع للقرن الثالث قبل الميلاد"، معقبا: " أنا أقوم بالغطس بحثا عن الآثار منذ عام 1994".

