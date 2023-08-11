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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

جريمة تثير الشكوك.. رئيس شعبة الأدوية يحذر من خصومات الصيدليات

أدوية
أدوية

قال الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن الخصومات الكبيرة تثير الشكوك حول مصادر الأدوية، وتشير إلى أنها مهربة أو مغشوشة بكل تأكيد، محذرا المواطنين:"متفرحش بالخصم دي جريمة".

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تابع رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، الأدوية المغشوشة والمهربة تمثل 10 % من سوق الدواء في العالم، لافتا إلى أن ظاهرة انتشار الأدوية المغشوشة موجودة في كل دول العالم من بينها أمريكا و أوروبا".

وكشف الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، حيلة خبيثة لأصحاب الصيدليات لبيع الدواء المهرب والمغشوش، من خلال طرح خصومات على أسعار الأودية مطالبا نقابة الصيادلة بضرورة تشديد الرقابة على الصيدليات.
 

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