مؤتمر أدباء مصر يستعد لدورة استثنائية.. الأمين العام يوضح التفاصيل

كشف الشاعر ياسر خليل، الأمين العام لمؤتمر أدباء مصر، تفاصيل الاستعداد لدورة استثنائية بمناسبة اليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد.

قال الشاعر ياسر خليل، الأمين العام لمؤتمر أدباء مصر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "العاشرة"، تقديم الإعلامي محمد سعيد محفوظ، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "مؤتمر أدباء مصر حديث سنوي ينتظره أدباء مصر على مستوى الجمهورية".

أضاف الشاعر ياسر خليل، الأمين العام لمؤتمر أدباء مصر،: "مؤتمر هذا العام يتزامن مع اليوبيل الذهبي للعبور، لذلك كان التوجه داخل الأمانة تجديد الحدث والحديث عن العبور ونصر أكتوبر".

وأشار الشاعر ياسر خليل، الأمين العام لمؤتمر أدباء مصر،: "المدينة الأنسب لاستضافة المؤتمر هي الإسماعيلية أو إحدى مجن القناة".