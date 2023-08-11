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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

مدير الدراسات الدوائية يحذر من تناول الأدوية المُهربة

الأدوية المغشوشة
الأدوية المغشوشة

حذر الدكتور علي عبدالله مدير مركز الدراسات الدوائية، المواطنين من تناول الأدوية المغشوشة والمهربة لافتا إلى أنها مميتة، مطالبا المرضى بضرورة التأكد من شراء الأدوية من الأماكن المعروفة والمصرح لها ببيع الدواء والابتعاد عن الشراء عبر وسائل التواصل المختلفة.

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وأضاف مدير مركز الدراسات الدوائية، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، قضية الأدوية المغشوشة ضمن التحديات التي تواجهها صناعة الدواء عالميا ومحليا لمحاربتها ومنعها قبل حدوثها.

 

الأدوية المغشوشة

وحذر الدكتور علي عبدالله مدير مركز الدراسات الدوائية، الأدوية المغشوشة والمهربة في مصر تمثل نحو 15% في حجم السوق، طبقا لآخر دراسة أجراها مركز التعبئة العامة والإحصاء في عام 2015، مشيرا إلى أن النسبة تغيرت بكل تأكيد خلال الفترة الراهنة.

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