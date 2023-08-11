تاريخ صادم .. أمريكا تعلن موعد إنتهاء القتال في أوكرانيا

أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي، اليوم الجمعة، أن واشنطن لا تستبعد استمرار العمليات القتالية في أوكرانيا عام 2024، ولذلك فهي مستعدة لطلب مساعدات أخرى لكييف من الكونجرس.

وقال كيربي معلقا على طلب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، من الكونجرس مبلغا إضافيا قدره 13 مليار دولار من الميزانية الفيدرالية للمساعدة العسكرية لكييف قائلا : "نحن مرتاحون لما نسعى إليه في الطلب الإضافي. نعتقد أن هذا هو المبلغ المناسب المطلوب. نظرا لحالة الأعمال القتالية في أوكرانيا في الوقت الحالي، فضلا عن الاحتمال الواضح للغاية أن الأعمال القتالية ستستمر عندما ندخل الربع الأول من العام المقبل، وتتحرك نحو الخريف".



كان قد قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي في البيت الأبيض، جون كيربي، اليوم الجمعة، إن أمريكا ‏منفتحة على إمكانية تدريب طيارين أوكرانيين على قيادة طائرات "إف -16".

وذلك بشرط إذا اجتازت الدول ‏الأوروبية قدرتها على تدريبهم.‏

وأضاف كيربي للصحفيين: "إذا تم اجتياز القدرة على التدريب في أوروبا، فنحن بالتأكيد منفتحون على تدريب الطيارين الأوكرانيين هنا في أمريكا".