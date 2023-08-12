تشييع جثمان شاب سكب عليه جاره بنزين بإحدى قرى الدقهلية

شيع أهالى ميت الكرماء التابعة لمركز طلخا بمحافظة الدقهلية جثمان فقيدهم محمود القصبى والذى لقى مصرعه إثر قيام جاره بسكب البنزين عليه وحرقه.

وشهدت الجنازة بكاء وعويل وانهيار محبيه على رحيل فقيدهم مطالبين بإعدام القاتل والقصاص للفقيد.

وكانت مديرية أمن الدقهلية، تلقت إخطارا من مركز شرطة طلخا، بإصابة شخص بحروق شديدة ومتفرقة عقب سكب شخص عليه بنزين وأضرم فيه النيران، بقرية ميت الكرماء التابعة للمركز.

انتقل ضباط مباحث مركز شرطة طلخا لمكان الواقعه وتبين أن مشادة نشبت بين المجني عليه ويدعى محمود ع ا القصبي، ٣٠ عاما والمتهم حماده ..م ا ، ٣٦ عاما وتطورت إلى مشاجرة وذلك على إثر خلاف بينهما، حيث ان المجنى عليه استاجر محل لتصليح التكاتك والمتهم يقوم ببيع البنزين واتهم المجنى عليه بأنه ايضا ييبعه وهذا مانفاه المجنى عليه وقام المتهم بسكب «بنزين» عليه داخل توك توك وأضرم فيه النيران، ما تسبب في إصابته بحروق وإصابات شديدة.

تم نقل المصاب لمستشفى المنصوره العام وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.

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