إنقاذ 66 حالة من الغرق وتسليم 208 أطفال تائة إلى ذويهم برأس البر

واصلت الوحدة المحلية لمدينه رأس البر جهودها لتوفير كافة الخدمات للزائرين وذلك فى إطار توجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، ووفقًا لخطة موسم صيف ٢٠٢٣...

حيث يشار إلى أن فرق الإنقاذ تعمل يوميًا منذ شروق الشمس وحتى الغروب وسط التجهيزات الخاصة بالشواطىء من ٣٣ برج إنقاذ و عدد ٥ خيم لتجميع الأطفال التائهين و ٤ نقاط للاسعاف، هذا إلى جانب المعدات البحرية، فيما وقد نجحت الجهود المبذولة على مدار اليوم من إنقاذ ٦٦حالة من الغرق وتسليم ٢٠٨ طفل تائه الى ذويهم..

وعلى جانب آخر قام فريقى الهلال الأحمر المصرى وإدارة الشاطئ بالوحدة المحلية بتقديم خدمات الاسعافات الأولية للمصطافين وكذلك تقديم الدعم النفسى للأطفال التائهين وذويهم بالإضافة إلى توعية المصطافين ورواد الشاطئ عن كيفية التعامل مع الإصابات المختلفة و التوعية بضرورة شرب السوائل و الاهتمام بنوعية الملابس التى تناسب تلك الأجواء..