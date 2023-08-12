مختار نوح: الغرب طلب من الإخوان إنشاء دولة جديدة في رابعة أو سيناء.. التهليل للأسطول الأمريكي خيانة لمصر.. المعتصمين الذين رفضوا ثورة 30 يونيو آثمين وجهلاء

واصل المحامي الكبير مختار نوح، الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية، توثيق شهادته على نصف قرن من عنف الإخوان والجماعات التكفيرية والمتطرفة، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز في برنامج "الشاهد" على قناة "إكسترا نيوز".

ونرصد في التقرير التالي أبرز التصريحات:

مختار نوح:الغرب طلب من الإخوان إنشاء دولة جديدة في رابعة أو سيناء

قال مختار نوح، الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية، إن نظرية رابعة هي نفسها في السودان وليبيا وكل مكان، وهي أوامر بناء على الغرب، حيث طلب من الإخوان إنشاء دولة جديدة في أي مكان في رابعة أو سيناء، على أن يكون لهذه الدولة مقومات.

وأضاف أن الإخوان بالفعل بدأوا في تنفيذ مقومات الدولة، وهذه الحيلة معروفة في القانون الدولي بأنه لا يحصل التدخل إلا عند التنازع وموافقة الطرفين مشروعتين متنازعتين، مشيرا إلى أغلب الدول الغربية وافقت على هذا السيناريو، بأن يكون هناك مشروعية أخرى، حيث أقام الإخوان مجلس شورى في رابعة، وهذه كانت النقاط التي بينت ملامح الخطة.



مختار نوح: 80% من المعتصمين في رابعة رفضا للثورة آثمين وجهلاء.. فيديو

قال مختار نوح، الخبير في شئون الجماعات الإسلامية، إن شهادته حول اعتصام رابعة هي شهادة معاينة أو شاهد رأى وسمع، و80% من الموجودين في اعتصام رابعة آثمين وفي نفس الوقت جهلاء والـ 20% الباقية آثمين فقط.

وأضاف أن «الإخوان» إذا أمنوا العقاب أساءوا الأدب، وأنهم لا ينسون أى خصومة مع أى شخص ويتحينون الفرصة المناسبة للانتقام، واستشهد على ذلك بما فعلته الجماعة مع المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام الأسبق، بسبب إصراره على تطبيق القانون فى قضية «سلسبيل» المتهم فيها كل من خيرت الشاطر وحسن مالك فى التسعينيات.



مختار نوح: 20% من معتصمي رابعة كانوا يعلمون تكليفات الغرب لهم

قال مختار نوح، الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية، إن 20% من المعتصمين في رابعة كانوا يعلمون أن الاعتصام ليس تكتيكاً ولكن تكليفاً من الدول المشغولة بأمر مصر بأنه لا بد أن يكون هناك مشروعيتان.

وأضاف أن هذا الكلام لن يقال لأن الجيش لن يقوله، الجيش أنقذ الموقف، لأنه الوحيد الذي يرقى لفهم خطوات هذا التكتيك.

وأشار إلى أن هذا التكتيك كان يرغب في أن يتم شكل الدولة من تمويل وغيرها، فتتحوا باب التبرعات رسميا في الاعتصام، وشكل الدولة، وعندما ادعوا بوصول الأسطول الأمريكي صاحوا في الاعتصام «الله أكبر».

مختار نوح: البرادعي رفض فض اعتصام رابعة لعلمه بمخطط إنشاء دولة موازية.. فيديو

قال المحامي مختار نوح، المتخصص في شئون الجماعات الإرهابية، إن محمد البرادعي رفض فض اعتصام رابعة لعلمه بمخطط الإخوان إنشاء دولة موازية.





مختار نوح: الإخوان عبروا عن خيانتهم بالتهليل للأسطول الأمريكي.. فيديو

قال المحامي مختار نوح، المتخصص في شئون الجماعات الإرهابية، إن توقيت فض رابعة مهم لمنع مخطط ازدواج المشروعية والاستعانة بالقوي الخارجية.





مختار نوح: الإخوان فتحوا باب التبرعات لرابعة لإقامة دولة موازية

قال المحامي مختار نوح، المتخصص في شئون الجماعات الإرهابية، إن 20 % من معتصمي رابعة كانوا يعلمون تكليفات الغرب لهم.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور الإعلامي محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعة، أن الإخوان فتحوا باب التبرعات رسمياً لرابعة لإقامة دولة موازية.



مختار نوح: أرفض تسمية رابعة بالاعتصام .. دي خطة تقسيم مصر.. فيديو

قال المحامي مختار نوح، المتخصص في شئون الجماعات الإرهابية، إنه يرفض تسمية رابعة بالاعتصام وأنه يسميها خطة تقسيم مصر.