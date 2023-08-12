تأجيل اجتماع رؤساء أركان “إيكواس” بشأن التدخل العسكري في النيجر

ذكرت مصادر مقربة من قادة مجموعة غرب أفريقيا الاقتصادية "إيكواس" أن الاجتماع المزمع عقده اليوم السبت لرؤساء أركان دول المجموعة تقرر تأجيله.

وقالت إذاعة فرنسا الدولية، في نبأ عاجل لها، أن المصادر لم تذكر الموعد الجديد لاجتماع رؤساء أركان "إيكواس"، وأوضحت المصادر أن التأجيل جاء لأسباب فنية.

يذكر أن الاجتماع الذي كان سيعقد اليوم السبت في غانا، لمناقشة خطة التدخل العسكري لمجموعة "إيكواس" في النيجر، وقد بدأت القوات الاحتياطية للدول بالاستعداد، وأعلن الرئيس الإيفواري الحسن وتارا، أن بلاده سترسل قوات للتدخل في النيجر.

وأعلن أمس الخميس عن حكومة النيجر، بعد حوالي أسبوعين من الانقلاب العسكري الذي بدأ في 26 يوليو الماضي بعد احتجاز قائد الحرس الرئاسي عبد الرحمن تشياني، للرئيس المنتخب محمد بازوم، في قصره الرئاسي بالعاصمة نيامي، ما دعا عدة دول ومنظمات دولية للتنديد بهذه الإجراءات، وبدأت “إيكواس” في اتخاذ خطوات تصيعيدية ضد سلطات الانقلاب في النيجر.

وعقدت أمس الخميس قمة "إيكواس" في العاصمة النيجيرية أبوجا، وقررت المجموعة التحضير لنشر قوة احتياطية تابعة للإيكواس يمكنها القيام بغزو مسلح للنيجر من أجل تحرير الرئيس المنتخب محمد بازوم.

وأعلن الجيش في النيجر استعداده لصد أي تدخل أجنبي، وأصدر القادة أوامرهم لأفراد جيش النيجر برفع حالة التأهب، وهدد قادة الانقلاب بقتل الرئيس بازوم في حالة التدخل في البلاد.