الإجازة حلوة بس نلعبها.. حسين الشحات يستمتع بعطلته الصيفية

نشر حسين الشحات لاعب النادي الأهلي، صورة له عبر حسابه الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات"انستجرام" وهو يقضي إجازته الصيفية.

وظهر حسين الشحات، في حمام السباحه وسط الرغوة وعلق عليها قائلا، "الإجازة حلوة بس نلعبها حياتي".

التوقفات تضرب الدوري الجديد.



الدوري الموسم القادم يواجه توقفات دولية كثيرة تؤثر على استمراره بشكل طبيعي وستبدأ منافساته بعد التوقف الدوليفي شهر سبتمبر القادم.

الدوري الجديد يواجه حسب الأجندة الدولية للمنتخبات الوطنية توقفاً دوليا لمنتخب مصر الوطني في شهر أكتوبرالقادم خلال الفترة من 9 الى 17

كما يواجه الدوري الجديد بعدها العديد من التأجيلات بسبب مشاركة النادي الأهلي في دوري السوبر الأفريقي فى الفترة بين 20 اكتوبر الى 11 نوفمبر.

النادي الأهلي سيخوض 6 مباريات أفريقية في دوري السوبر خلاا 22 يوما.

الدوري الموسم القادم يمر بفترة توقف دولي خاصة بالمنتخبات الوطنية في شهر نوفمبر خلال الفترة من 13 الى 21 يستلزم معها إيقاف المسابقة المحلية.

الدوري الجديد سيكون هناك العديد من تأجيلات المباريات نظرا لمشاركة النادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية فيخلال شهر ديسمبر القادم.

بعدها توقف حوالي 50 يوم لمشاركة منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا في شهر يناير 2024 حتى بداية فبراير

مسابقة الدوري الموسم القادم الموسم سوف تضطر ادارة المسابقات الي تأحيل مباريات الأهلي وبيراميدز نظرا لمشاركةالفريقين بطولة دوري أبطال أفريقيا إضافة الي مشاركة الزمالك وفيوتشر في بطولة الكونفدرالية.

وهناك توقف دولي في شهر مارس القادم للمنتخبات الوطنية يتم خلاله ايقاف الدوري الجديد يعقبه توقف آخر بسببكأس السوبر المصري بمشاركة أربع أندية في الأمارات ثم بعدها توقف دولي في شهر يونيو القادم خاص بالمنتخباتالوطنية.