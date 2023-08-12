مختار نوح: الإخوان عبروا عن خيانتهم بالتهليل للأسطول الأمريكي.. فيديو

قال المحامي مختار نوح، المتخصص في شئون الجماعات الإرهابية، إن توقيت فض رابعة مهم لمنع مخطط ازدواج المشروعية والاستعانة بالقوي الخارجية.



وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور الإعلامي محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعة،:"التوقيت الذي قامت فيه السلطات المصرية الشرعية في هذا الوقت بفض الاعتصام كان توقيت متقن، لأنه كان هناك أيام تفصلنا عن مشروع الدولة الموازية، بعد ما كونوا برلمان كان ينقصهم بعض الهيئات لإكتمال الدولة وازدواح المشروعية، ويتم تدويل القضية المصرية بقوي ومؤسسات خارجية لتقسيم الدولة".

وتابع:"كل ذلك كان يعلمه قيادات اعتصام رابعة، وكانوا يجلسون مع الأمريكان، لأنه ليس من السهل أن جمهور الإعتصام أن يهلل بقدوم الأسطول الأمريكي، وهم نفس نوعية من رحبوا بقدوم فرنسا في ليبيا ضد معمر القذافي، فالإخوان عبروا عن خيانتهم بالتهليل للأسطول الأمريكي".