العثور على جثة مجهول الهوية داخل حديقة بمدينة الإسماعيلية

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية على جثة لمتوفي داخل حديقة خلف نقابة التطبيقيين بنطاق قسم ثالث.

وكان اللواء هشام مروان مدير أمن الإسماعيلية تلقي إخطارا من اللواء هنري ابراهيم رئيس الشبكة الوطنية لإقليم القناة، العثور علي جثة متوفى، وفاة حديثة، مجهول الهوية، داخل حديقة خلف نقابة التطبيقيين بشارع شبين الإخلاء مست أبو خليفة - تحت تصرف النيابة.

علي الفور وجه الدكتور مصعب البدراوي، مدير هيئة الإسعاف المصرية بمحافظة الإسماعيلية، بالدفع بسيارة إسعاف الي مكان وقوع الحادث ونقل المتوفي الي المستشفي.

تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لتتولي التحقيقات.