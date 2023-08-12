واقعة مثيرة.. رجل يتخلص من زوجته ويبث الواقعة على إنستجرام.. اعرف القصة

أثارت واقعة غريبة من نوعها وقعت في البوسنة في من جراداكاتش قيام نرمين سليمانوفيتش بالتخلص من زوجته السابقة وبث تلك الواقعة مباشرة على إنستجرام إلا أن المثير للجدل أيضا قيام القاتل بإنهاء حياة شخصين خلال فراره من مسرح الجريمة التي وذلك قبل أن ينتحر.

وأفاد بيان من الشرطة وفقا لصحيفة الديلى ميل أنه بخلاف القتلى الثلاثة، أصيب أيضاً ثلاثة أشخاص آخرين وذلك بجروح على يد الرجل وذلك قبل أن ينتحروبعد العثورعليه وقبل القبض عليه.

وقد قام الرجل بنشر مقطعاً مصوراً على إنستجرام صباح أمس الجمعة، وأخبر المتابعين أنهم سيرون جريمة على الهواء مباشرة.