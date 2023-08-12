مُغامر أردني يغير حياة مسنة تعيش بمفردها.. شاهد ما فعله

تصدر مواقع التواصل الاجتماعي تجربة مثيرة نفذها مغامر أردني واستطاع من خلالها تغيير حياة سيدة مسنة تعيش بمفردها، من خلال تجربة مثيرة من نوعها، استطاع تحقيق تأثيرًا إيجابيًا في حياة الآخرين.

كانت بداية المغامرة عندما عثر المغامر الأردني فزع الشمري على منزل مهجور ومتهالك يسكنه سيدة مسنة وحيدة. ومن خلال تجوله في الأحياء النائية، تفاجأ بالمشهد القاسي الذي واجهه، حيث كان المنزل يعاني من حالة سيئة للغاية، وجدرانه منهارة، ومقتنيات السيدة المسنة ملقاة.

لم يتردد الشمري للحظة وقرر أن يبادر إلى تغيير هذه الحياة المأساوية، وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق اللحظة الأولى التي رآها فيها الشمري البيت، حيث يعكس الفيديو بشكل واضح حجم التحدي الذي كان ينتظره. لكن هذا لم يثنِ عن قراره بتحويل حياة السيدة المسنة إلى الأفضل.

بدأ بتحديد فريق من العمال الماهرين لإنقاذ المنزل من الانهيار التام. عبر ترميم الجدران وإصلاح الأضرار الهيكلية، وفي الوقت نفسه قاموا بتنظيف المكان وترتيبه بعناية. كل هذه الجهود المبذولة كانت بهدف واحد، وهو إعادة الأمل والفرح لحياة هذه السيدة المسنة.

تم توثيق كل خطوة من عملية الترميم والتجديد في مقاطع فيديو قصيرة، وتم نشرها على منصات التواصل الاجتماعي.

لم يمضِ وقت طويل حتى انتشرت هذه القصة بشكل كبير وحصدت ملايين المشاهدات في غضون ساعات قليلة.