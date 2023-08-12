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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير العدل الأمريكي يعيّن مدعيًا عامًا مستقلاً للتحقيق مع نجل بايدن

أرشيفية
أرشيفية

أعلن وزير العدل الأمريكي، الجمعة، تعيين مدع عام مستقل للتحقيق مع هانتر، نجل الرئيس جو بايدن، الذي يتهمه القضاء بالتهرب الضريبي، وتقول المعارضة الجمهورية إنه أبرم صفقات مشبوهة في الخارج.

ويأتي ذلك في وقت يخوض جو بايدن حملته لولاية رئاسية ثانية.

وقال الوزير ميريك جارلاند، في تصريح مقتضب، إن المدعي الفدرالي ديفيد فايس يحقق سلفا في "مزاعم بشأن سلوك إجرامي من جانب روبرت هانتر بايدن".

وأكد الوزير أن فايس أبلغه الثلاثاء أنه وصل إلى مرحلة من التحقيق تستدعي تعيينه مدعيا عاما خاصا.

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وتابع جارلاند "طلب أن يتم تعيينه. بعد الاطلاع على طلبه، وكذلك على الظروف الاستثنائية التي تحوط بهذا الموضوع، خلصت الى أن تعيينه مدعيا خاصا يخدم المصلحة العامة".

ويتهم هانتر بايدن (53 عاما) بالتهرب الضريبي وحيازة سلاح ناري حين كان مدمنا للمخدرات.

ويستهدفه الرئيس السابق دونالد ترامب والجمهوريون منذ أعوام، متهمين إياه بالفساد ومؤكدين أن وزير العدل يحاول بأي ثمن تجنب إصدار عقوبة بالسجن بحق نجل الرئيس الحالي.

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