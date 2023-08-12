عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مروان سداوي: أورتيجا وويجز فتحا باب كبير في مزيكا المهرجانات والراب

المطرب مروان سداوي
المطرب مروان سداوي

قال المطرب مروان سداوي، أن ‏الناس الآن أصبح لديها وعي كبير وثقافة عكس الفترات السابقة التي كانوا يهاجمون فيها أي نوع مزيكا جديد يظهر لكن الآن أصبح هناك تقبل إلى حد ما.


وتابع ‏خلال لقاء له في برنامج "سبوت لايت"، مع الإعلامية "شرين سليمان"، المذاع عبر شاشة "صدى البلد"، أن أورتيجا من الفنانين الذيين فتحوا باب كبير لمزيكا المهرجانات وطور في المزيكا وجعل بعض الناس التي تهاجم المهرجانات تستخدم جزء من "الماتيريال" الخاصة بها والموضوع بينجح، مضيفا أن ويجز أيضا فتح باب كبير في الراب وجعل الكثير من الناس يستمعون إلى هذا النوع من المزيكا.

 

أورتيجا 

 

‏وأضاف ان أورتيجا من اجدع الناس الذي قابلهم  وشخص قريب منه وأنه صاحب وأخ بعيدا عن مجال المزيكا، وأنه أجدع شخص تعامل معه.

مروان سداوي أورتيجا ويجز شرين سليمان سبوت لايت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

واقعة تزوير| اكتشاف سر خطير وراء إقالة سيد عبد الحفيظ من الأهلي.. تفاصيل الإطاحة بفيجو

تحرّك رسمي في الأهلي لـ ضم لاعب مصري عالمي سوبر

رحيل مفاجئ.. نجم الاهلي ينتقل إلى دوري روشن السعودي.. تفاصيل

لحظة إغماء الشيخ ماهر المعيقلي أثناء صلاة الجمعة والسديس يؤم المصلين

النادي مايعرفهوش| "أفيس" البرتغالي يوجه صدمة إلى كهربا.. ونجم الأهلي في ورطة

حرق والده .. جريمة بشعة تضرب المرج

خارج مصر.. أول ظهور لـ سيد عبد الحفيظ بعد إقالته من الأهلي

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى على هذا الرابط خلال ساعات

ترشيحاتنا

أخبار مصر على مدار 24ساعة.. الحكومة ترد على دخول شحنات قمح فاسدة

أكل وتاريخ.. مدونة تستكشف كهف عمره 65 مليون سنة تحول لـ مطعم

باق في الأهلي.. لماذا أعلنت الصحف السعودية عن توقيع المخيف لـ نادي الخليج؟

هل يجوز خطبة المرأة وهي في العدة تنتظر الوضع؟.. الإفتاء تجيب

مفاجأة.. جرام الذهب يقترب من 2700 حنيه اليوم السبت 12-8-2023

مختار نوح: الإخوان قتلوا محمد مرسي قهراً.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول كوب من عصير الأفوكادو؟

بسعر خرافى.. روبى تثير الجدل بفستان قصير فوق الركبة

حكيم ومصطفى حجاج وخالد سليم يتألقون في حفل بالسعودية

ماذا يحدث لجسمك عند تناول التوت البرى؟.. تقوية المناعة والعظام الأبرز

فيديو

حالتك الاجتماعية أيه؟.. معز مسعود يراوغ معتز الدمرداش عن علاقته بـ حلا شيحة

ماذا حدث .. أغماء الشيخ ماهر المعيقلي أثناء صلاة الجمعة بالمسجد الحرام/فيديوجراف

محاولة اغتيال وزير دفاع وإغلاق التليفزيون الرسمي.. ما الذي يحدث في لبنان؟

موعد نتيجة المرحلة الأولى وإعلان الحد الأدنى لـ الثانية من التنسيق | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: شواطئ الماضي وأمواج المستقبل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

اﻟﻤﺰﻳﺪ