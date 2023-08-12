مروان سداوي: أورتيجا وويجز فتحا باب كبير في مزيكا المهرجانات والراب

قال المطرب مروان سداوي، أن ‏الناس الآن أصبح لديها وعي كبير وثقافة عكس الفترات السابقة التي كانوا يهاجمون فيها أي نوع مزيكا جديد يظهر لكن الآن أصبح هناك تقبل إلى حد ما.



وتابع ‏خلال لقاء له في برنامج "سبوت لايت"، مع الإعلامية "شرين سليمان"، المذاع عبر شاشة "صدى البلد"، أن أورتيجا من الفنانين الذيين فتحوا باب كبير لمزيكا المهرجانات وطور في المزيكا وجعل بعض الناس التي تهاجم المهرجانات تستخدم جزء من "الماتيريال" الخاصة بها والموضوع بينجح، مضيفا أن ويجز أيضا فتح باب كبير في الراب وجعل الكثير من الناس يستمعون إلى هذا النوع من المزيكا.

أورتيجا

‏وأضاف ان أورتيجا من اجدع الناس الذي قابلهم وشخص قريب منه وأنه صاحب وأخ بعيدا عن مجال المزيكا، وأنه أجدع شخص تعامل معه.