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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بريطانية تحكي تجربتها "المرعبة" مع جهاز مراقبة منزلي.. أعرف القصة

صدى البلد

أثارت أم تدعى  شانون ماكبيس 31 عاما الكثير من الجدل لتحذيرها من الشراء العشوائي لبعض أجهزة مراقبة الأطفال، قائلة إنها قد عاشت تجربة مرعبة وذلك بعد انفجر جهاز مراقبة طفلتها

وفقا صحيفة "ذا صن" البريطانية أشارت الأم أنه بعد  أسبوعين فقط من شراء الجهاز بنحو 51 دولارا.
انفجر الجهاز وحدوث نهاية مأساوية.

ولفتت انه أثناء تواجدها في المطبخ كانت تخبز الكعك ليبدأ الجهاز، الذي كان موضوعا في المطبخ، في القيام بإطلاق صوت غريب، ليتصاعد الدخان منه بسرعة كبيرة  ليملأ الدخان المكان لتقوم بعدها بتغطية الجهاز بمنشفة، وألقائه في الخارج وإخراج ابنتها بوني  البالغة من العمر عاما واحدا، وابنها جوي، البالغ من العمر 3 أعوام، من المنزل.

الشراء العشوائي أجهزة مراقبة الأطفال

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