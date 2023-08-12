توقيع الكشف الطبي المجاني على 900 مريض في وديان فيران والطرفة بسيناء

تم توقيع الكشف الطبي علي ٩٠٠ مريض في وديان الطرفة ووادي فيران من خلال القافلة الطبية " راعي مصر للتنمية " بالتعاون مع مديرية الصحة بجنوب سيناء وذلك بناء علي توجيهات من الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.



وقال الدكتور عبد التواب عريضة وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء بأنه قد تم تنفيذ قافلة طبية مجانية خلال يومى الخميس والجمعة 10 ، 11 أغسطس 2023 بالوحدة الصحية بالطرفة بمدينة سانت كاترين والوحدة الصحية بوادى فيران بمدينة أبو رديس مشيرا إلي أن القافلة الطبية وقعت الكشف على 135 مواطن بعيادة الرمد وتم عمل 35 نظارة وتم الكشف على 239 مواطن بعيادة العظام وبعيادة الباطنة تم الكشف على 236 مواطن وتم الكشف على 222 مواطن بعيادة الجلدية و 9 أطفال بعيادة الأطفال وتم اجراء تحليل سكر لعدد 61 مواطن بإجمالي نحو 900 مواطن ، وقد تم توقيع الكشف واجراء التحاليل وصرف الادوية بالمجان.

الكشف الطبي في الد

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