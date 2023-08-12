عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سداوي يكشف كيف أقنع مصطفى قمر بكلمات أغنية فيلم حريم كريم

المطرب مروان سداوي
المطرب مروان سداوي

قال المطرب مروان سداوي، ‏إن الفنان مصطفى قمر هو أول شخص اكتشفه وهو الآن يقوم بعمل فيلم حريم كريم الجزء الثاني.

 

وتابع ‏خلال لقاء له في برنامج "سبوت لايت"، مع الإعلامية "شرين سليمان"، المذاع عبر شاشة "صدى البلد"، أن الأغنية الدعائية للفليم من كلماته وألحانه وانه مشارك مع الفنان مصطفى قمر في الغناء، مضيفا أنه لم يكن يتخيل في يوم من الأيام أن مصطفى قمر سوف يغني هذه النوعية من الكلمات.

 

‏وعن أغنية "لما جينا" قال: "أن أورتيجا تواصل معه الساعة الثالثة فجرا وارسل له الألحان الخاصة بالأغنية وعندما سمعها ذهب إليه وقاموا بعمل حوالي ثلاثة أغاني و انتهوا الساعة 7 صباحا"

مروان سداوي مصطفى قمر أورتيجا شرين سليمان سبوت لايت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

واقعة تزوير| اكتشاف سر خطير وراء إقالة سيد عبد الحفيظ من الأهلي.. تفاصيل الإطاحة بفيجو

تحرّك رسمي في الأهلي لـ ضم لاعب مصري عالمي سوبر

رحيل مفاجئ.. نجم الاهلي ينتقل إلى دوري روشن السعودي.. تفاصيل

لحظة إغماء الشيخ ماهر المعيقلي أثناء صلاة الجمعة والسديس يؤم المصلين

النادي مايعرفهوش| "أفيس" البرتغالي يوجه صدمة إلى كهربا.. ونجم الأهلي في ورطة

حرق والده .. جريمة بشعة تضرب المرج

خارج مصر.. أول ظهور لـ سيد عبد الحفيظ بعد إقالته من الأهلي

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى على هذا الرابط خلال ساعات

ترشيحاتنا

أخبار مصر على مدار 24ساعة.. الحكومة ترد على دخول شحنات قمح فاسدة

أكل وتاريخ.. مدونة تستكشف كهف عمره 65 مليون سنة تحول لـ مطعم

باق في الأهلي.. لماذا أعلنت الصحف السعودية عن توقيع المخيف لـ نادي الخليج؟

هل يجوز خطبة المرأة وهي في العدة تنتظر الوضع؟.. الإفتاء تجيب

مفاجأة.. جرام الذهب يقترب من 2700 حنيه اليوم السبت 12-8-2023

مختار نوح: الإخوان قتلوا محمد مرسي قهراً.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول كوب من عصير الأفوكادو؟

بسعر خرافى.. روبى تثير الجدل بفستان قصير فوق الركبة

حكيم ومصطفى حجاج وخالد سليم يتألقون في حفل بالسعودية

ماذا يحدث لجسمك عند تناول التوت البرى؟.. تقوية المناعة والعظام الأبرز

فيديو

حالتك الاجتماعية أيه؟.. معز مسعود يراوغ معتز الدمرداش عن علاقته بـ حلا شيحة

ماذا حدث .. أغماء الشيخ ماهر المعيقلي أثناء صلاة الجمعة بالمسجد الحرام/فيديوجراف

محاولة اغتيال وزير دفاع وإغلاق التليفزيون الرسمي.. ما الذي يحدث في لبنان؟

موعد نتيجة المرحلة الأولى وإعلان الحد الأدنى لـ الثانية من التنسيق | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: شواطئ الماضي وأمواج المستقبل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

اﻟﻤﺰﻳﺪ