سداوي يكشف كيف أقنع مصطفى قمر بكلمات أغنية فيلم حريم كريم

قال المطرب مروان سداوي، ‏إن الفنان مصطفى قمر هو أول شخص اكتشفه وهو الآن يقوم بعمل فيلم حريم كريم الجزء الثاني.

وتابع ‏خلال لقاء له في برنامج "سبوت لايت"، مع الإعلامية "شرين سليمان"، المذاع عبر شاشة "صدى البلد"، أن الأغنية الدعائية للفليم من كلماته وألحانه وانه مشارك مع الفنان مصطفى قمر في الغناء، مضيفا أنه لم يكن يتخيل في يوم من الأيام أن مصطفى قمر سوف يغني هذه النوعية من الكلمات.

‏وعن أغنية "لما جينا" قال: "أن أورتيجا تواصل معه الساعة الثالثة فجرا وارسل له الألحان الخاصة بالأغنية وعندما سمعها ذهب إليه وقاموا بعمل حوالي ثلاثة أغاني و انتهوا الساعة 7 صباحا"