أخبار مصر على مدار 24ساعة.. الحكومة ترد على دخول شحنات قمح فاسدة

أخبار مصر.. نفى المركز الإعلامي لـ مجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تزعم الإفراج عن شحنات قمح فاسدة وغير صالحة للاستهلاك .. ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد على مدار الـ 24 ساعة الماضية عددا من الأخبار المهمة نعرض أبرزها في السطور الآتية…

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

حقيقة الإفراج عن شحنات قمح فاسدة وغير صالحة للاستهلاك |وزارة الزراعة ترد

نفي المركز الإعلامي بمجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تزعم الإفراج عن شحنات قمح فاسدة وغير صالحة للاستهلاك.

كيفية استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة.. الشروط والأوراق المطلوبة

كيفية استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، يبحث عنه الكثير من المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث وضعت وزارة التضامن الاجتماعى شروط الحصول عليها كما أطلقت موعد الوزارة موعد المرحلة الثالثة .

الإجهاد الحراري تعريفه وأعراضه.. هيئة الدواء توضح

الإجهاد الحراري حالة تحدث عندما لا يستطيع الجسم تعويض فقدان السوائل والملح بسبب التعرق، ويمكن أن يحدث الإجهاد الحراري لأي شخص؛ ولكنه أكثر شيوعًا في الأشخاص الذين يمارسون الرياضة في الطقس الحار، أو الذين يعملون في بيئة حارة، أو الذين يعانون من حالات طبية معينة.​

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

الحصاد الأسبوعي لأنشطة التضامن.. فرص استثمارية ذهبية و9,5 مليون جنيه مساعدات

أصدرت وزارة التضامن الاجتماعي تقريرها الأسبوعي بالإنفوجراف والفيديو، حيث تستعرض من خلاله الأنشطة والأحداث، التي قامت بها السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وكذلك قطاعات الوزارة المختلفة خلال الفترة من 4 أغسطس إلى 10 أغسطس ، ونستعرض أبرزها في التقرير التالي:

التمثيل العمالي بالسعودية ينشر كشفا بأسماء65 مصريا حاصلين على تأشيرة خروج نهائي

أعلن مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة العمل بالسفارة المصرية بالعاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية، عن ورود كشوف جديدة خلال الاسبوع الحالي، بأسماء ٦٥ مواطناً مصريا من الحاصلين على تأشيرة الخروج النهائي وبلاغ تغيب من إدارة الوافدين ؛وعليهم ملاحظات ؛ ويرجي الحضور مرة اخري إلى الشئون القانونية أو التوجه مباشرة الي الجهة المشار إليها أمام خانة الملاحظات .

مصر تعتزم استيراد الحيوانات الحية واللحوم ومنتجاتها من أوروجواي

التقى د إيهاب صابر – رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية أدريانا ليسديني – سفيرة أوروجواي بالقاهرة، بحضور بعض من قيادات الهيئة العامة للخدمات البيطرية وممثل العلاقات الزراعية الخارجية ورئيس القسم القنصلي وممثلين عن سفارة أورجواي بالقاهرة.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

التحسن مستمر.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة

أعلنت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية عن تحسن نسبي في الأحوال الجوية على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مع مزيد من التحسن في الأحوال الجوية خلال الأيام المقبلة.

اتباع سياسة تخفيف الأحمال كان حتميًا.. توجيه رئاسي بعدم تكرار أزمة الكهرباء

على الرغم من التنسيق، منذ اللحظة الأولى، بين وزارتي الكهرباء والبترول لتوفير الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، وتمكينها من مواصلة عملها، إلا أن ارتفاع درجات الحرارة بشكل غير مسبوق، بما يستلزم كميات أكبر بكثير من الوقود للحفاظ على القدرات الإنتاجية …

التضامن: حملة هنوصلك تخطط لاستخراج مليون بطاقة خدمات متكاملة

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، إنها تتابع تفاصيل تقدم العمل فى حملة "هنوصلك" لاستخراج مليون بطاقة خدمات متكاملة إضافية، وذلك للأشخاص ذوى الإعاقة على مستوى الجمهورية، وكذلك عملية إجراءات استخراج بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة للمرحلة الثالثة للأشخاص ذوى الإعاقة.

تنسيق الكليات العسكرية 2023.. تعرف على شروط الانضمام لكلية الطب بالقوات المسلحة

تنسيق الكليات العسكرية 2023.. يبحث الكثيرون من طلاب الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة وخريجي الجامعات الحكومية والخاصة، عن الشروط المطلوبة من أجل الانضمام إلى كلية الطب بالقوات المسلحة…