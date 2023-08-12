ممثلة شهيرة تطلب الدعاء لإصابتها بمتلازمة غريبة من نوعها

أثارت ممثلة أمريكية تدعى مارتين ماكوتشين الجدل عبر حسابها على انستجرم بطلب من محبيها الدعاء لها لإصابتها بمتلازمة تعد غريبة من نوعها وهي متلازمة التعب المزمن (CFS) .

قد شاركت الممثلة مارتين رحلتها مع تلك المتلازمة والتي تعرضت لها أثناء أسفارها مؤخرًا و المعروفة أيضًا باسم التهاب الدماغ والنخاع العضلي (ME) ، وهي حالة يمكن أن تؤثر على أي شخص ، دون أعراض ملحوظة وعلى الرغم من أن تلك المتلازمة يمكن أن تحدث في أي عمر ، إلا أنها أكثر شيوعًا عند النساء

وفقًا لموقع اكسبريس أعربت مارتين في منشورها على وسائل التواصل الاجتماعي ،عن الأعراض التي تتفاوت في شدتها وتعد ابرزها وفقًا لما أوردته Liverpool Echo .

مارتين ماكوتشين

أعراض متلازمة التعب المزمن (CFS)

الشعور بالضيق بعد الجهد

أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا

آلام العضلات أو المفاصل

ضعف العضلات

الصداع

التهاب الحلقية

تورم الغدد

ضباب الدماغ

سرعة ضربات القلب أو عدم انتظامها (خفقان القلب)

ممارسة التعصب

مشاكل في القولون العصبي أو المعدة

الحساسية للضوء والصوت والرائحة

التعب المستمر حتى بعد الراحة أو النوم

قد تشمل الأعراض الأقل شيوعًا ما يلي:

فرط الحركة

ارتعاش أو تقلصات العضلات

ضعف الدورة الدموية والأرق

غثيان

الحساسية

الحساسيات تجاه الأطعمة والمواد الكيميائية

مشاكل الذاكرة

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