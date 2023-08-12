للتأكد من عدم عودة المخالفات.. رئيس حي شرق بالإسكندرية يتفقد منطقة أبيس

أجرى اللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق الإسكندرية اليوم جولة مفاجئة بمنطقة أبيس الثانية ، تم خلالها تفقد 72موقعا لمتغيرات مكانية تم إزالتهم خلال الفترة السابقة ، للتأكد من عدم عودة المخالفات والتعديات مرة أخرى ، تنفيذا لتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية باليقظة، والمتابعة المستمرة على مدار الساعة، لمنع التعديات فى المهد وعدم السماح بالتعدي على أملاك الدولة والبناء المخالف .



وخلال الحملة التي جاءت بحضور النقيب محمود مختار رئيس وحدة مرافق شرق وأفراد الوحدة والأستاذ سامي أبو زيد مدير إدارة المتابعة الميدانية ومفتشي الإدارة ، تم التأكد من بقاء وضع المتغيرات التي تم إزالتها وعدم بناءها مرة أخرى بالمخالفة ، وأوضح حبيب أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه شخصين مسئولين عن تصنيع وبناء الجمالونات بالمنطقة والبناء المخالف على الأراضي الزراعية بالمخالفة للقانون ، مشددا على تكثيف حملات المتابعة من قبل الإدارات المعنية من المتابعة الميدانية والإزالة الفورية ووحدة المتغيرات المكانية ، للتصدي لأي حالات تعدي بالبناء على الأراضي الزراعي أو أملاك الدولة بمختلف جهات الولاية ، مؤكدا على اتخاذ اللازم قانونا تجاه المتقاعسين والمقصرين في منع التعدي في حينه، كما وجه بتنفيذ إزالات فورية لحالات التعدي المرصودة، وعدم التهاون مع المتعدين مع التأكيد على تنفيذ إزالات فعلية وليست جزئية.

على الصعيد ذاته طالب حبيب أصحاب الأراضي والجمالونات بالتوجه إلى ديوان حي شرق لتقديم الأوراق الخاصة بهم والتي تثبت ملكيتهم أو ترخيصهم للمباني من عدمه ، مؤكدا أنه سيتم خلال الحملات القادمة إبلاغ مباحث الكهرباء لقطع التيارات المسروقة والتأمينات الاجتماعية والقوى العاملة للتفتيش على العمال بالمصانع ، والضرائب للتفتيش على المصانع التي تدار بدون ترخيص بطريقة موازية لاقتصاد الدولة بدون دفع الضرائب المطلوبة منهم وكذا صحة البيئة والأمن الصناعي والحماية المدنية لوجود مصانع تستخدم مواد جيرية مضرة بالبيئة وتمثل خطورة على صحة المواطنين