ذكرت في الأساطير فقط.. اكتشاف قرية بالكامل عن طريق الصدفة

بعد سنوات طويلة من البحث، اكتشف علماء الآثار قرية تيوتيهواكان المفقودة في مدينة مكسيكو سيتي، وذلك بفضل العثور على بقايا تشير إلى وجود مجتمع قديم يعود إلى حوالي 450 إلى 650 بعد الميلاد.

ووفقا لمجلة “لايف ساينس” العلمية، تم العثور على خزفيات ومدافن بشرية في الموقع الذي يقع على بعد 1.5 ميل شمال غرب المركز التاريخي للمدينة.

يعتقد العلماء أن القرية كانت تضم مجتمعًا من الحرفيين، وقد تكون تشكلت أثناء "ريف" تيوتيهواكان، وهي مدينة قديمة ازدهرت في منطقة مرتفعة في وسط المكسيك.

اكتشاف قرية عمرها 1500 سنة

تقع القرية على بعد 25 ميلاً جنوب غرب تيوتيهواكان وكانت جزءًا من شبكة المستوطنات التي كانت تربطها علاقات تجارية مع المدينة القديمة.

يعد هذا الاكتشاف نادرًا ومهمًا، حيث أنه تم في سياق حضري كامل، وكانت الفرصة للعثور على أدلة أثرية تعود لثقافة تيوتيهواكان ضعيفة للغاية.

تم اكتشاف قرية تيوتيهواكان المفقودة في مدينة مكسيكو سيتي بفضل العثور على بقايا تشير إلى وجود مجتمع قديم. أثناء أعمال البناء في العاصمة المكسيكية، وقد تم العثور على العديد من الهياكل المعمارية والسيراميك، بالإضافة إلى ثلاثة مدافن بشرية تحتوي على هياكل عظمية لشخصين بالغين وطفل.

تاريخ القرية المفقودة

وفقًا للدراسات، يُعتقد أن القرية كانت تضم مجتمعًا من الصيادين والجامعين الذين يعتمدون على أنفسهم. وقد تم تصنيف السيراميك المكتشف حديثًا إلى مراحل Xolalpan وMetepec، مما ساعد العلماء في تحديد تاريخ القرية وسكانها.

ووفقًا لمايكل سميث، أستاذ علم الآثار ومدير مختبر أبحاث تيوتيهواكان، كان سكان تيوتيهواكان فنانين وحرفيين موهوبين، حيث استخدموا تقنيات الرسم والجص في تزيين جدران منازلهم ومعابدهم. يمكن أن يكشف السيراميك المكتشف عن معلومات مهمة حول التجارة مع تيوتيهواكان من خلال التحليل الكيميائي.

تجري حاليًا عمليات تحليل المواد والعظام المكتشفة، ومن المتوقع أن يتم الكشف عن المزيد من الهياكل المعمارية في الموقع. يُعتبر هذا الاكتشاف نادرًا ومهمًا، حيث يساهم في توسيع فهمنا لتاريخ المنطقة وثقافتها القديمة.