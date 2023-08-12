عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بعد غياب نصف قرن.. ما الذي تخطط له روسيا على القمر؟

صاروخ للفضاء
صاروخ للفضاء

أعلنت وكالة الفضاء الروسية روسكوزموس، إن مسبار لونا -25 الروسي يتجه نحو القمر بعد أن نجح في مغادرة مدار الأرض. 

أول مهمة فضائية لروسيا على القمر منذ نصف قرن

ووفقا لموقع “روسيا اليوم”، تعد مهمة القمر الأولى لروسيا منذ ما يقرب من 50 عامًا ، وقد تم إطلاقها في وقت سابق من اليوم من فوستوشني كوزمودروم في أقصى شرق منطقة أمور.

txt

رغم ما يواجهها من عقوبات.. روسيا تطلق أوّل رحلة إلى القمر بعد 47 عاما| فيديو

txt

نجوم الثريا بجوار القمر .. ظاهرة فلكية خلابة ينتظرها هواة الفلك الخميس المقبل

وقالت روسكوزموس في بيان: "بعد الانفصال عن مرحلة التعزيز Fregat ، تمت السيطرة على المسبار الأوتوماتيكي".

وأضافت وكالة الفضاء ، أن جميع أنظمة المسبار تعمل بشكل صحيح ، حيث يحافظ التحكم الأرضي على اتصالات مستقرة.

ما هي مهمة لونا 25

يمثل فصل مرحلة التعزيز Fregat نهاية المرحلة الأولى الحاسمة من المهمة. أطلقت الوحدة محركاتها عدة مرات ، مما شكل مسار وصول المسبار إلى القمر.

Luna-25 هي أول مهمة على القمر يتم إطلاقها في روسيا الحديثة ، وقد تم بناء المسبار بالكامل من مكونات محلية. أخذت البعثة اسمها من برنامج "لونا" من الحقبة السوفيتية ، والذي أطلق 24 تحقيقًا بين عامي 1958 و 1976.

إذا نجح المسبار ، فمن المقرر أن يصبح أول مهمة تهبط في المنطقة القطبية الجنوبية للقمر. لقد هبطت جميع المجسات السابقة في المنطقة الاستوائية ، والتي يسهل الوصول إليها إلى حد كبير.

ستأخذ Luna-25 عينات من الصخور المكسورة والغبار بالإضافة إلى إجراء تجارب طويلة الأجل في موقع الهبوط ، وفقًا لوكالة روسكوزموس.

من المتوقع أن تهبط المهمة على سطح القمر بحلول 21 أغسطس، أي قبل يومين من هبوط المركبة الهندية Chandrayaan-3 ، الموجودة بالفعل في مدار حول القمر ومن المقرر أيضًا أن تهبط في القطب الشمالي.

اتصال الفضاء الروسية القمر الصناعى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أم العريس.. من هي أماني سوكا زوجة عمرو أديب قبل لميس الحديدي؟.. صور

لا يناسب طموحنا.. شقيق أشرف بن شرقي يوجه صدمة لـ بيراميدز.. خاص

النيابة: ماس كهربائي سبب حريق 6 طوابق بعقار مدينة نصر ولا شبهة جنائية

للموظفين وأصحاب المعاشات.. حقيقة صرف علاوة غلاء معيشة بقيمة 450 جنيها

تظلمات الثانوية العامة 2023|التعليم تكشف حقيقة وجود حالات تبديل لأوراق إجابات الطلاب

نجم الزمالك يعلن تفاصيل "كارثة" جديدة في القلعة البيضاء

بعائد 20%| شهادات ادخار في بنوك مصر.. التفاصيل الكاملة

بكلمات حزينة .. لاعب الزمالك المصاب بالسرطان يكشف وصيته الأخيرة

ترشيحاتنا

بعد انضمامه للأهلي.. إمام عاشور يخسر 17 مليون جنيه من قيمته التسويقية

مفيش فواتير تاني.. كيف يدفع 9 ملايين مواطن رسوم الكهرباء بالتحصيل المميكن

إصدار شهادات الشريحة الثانية للمرحلة السادسة بمبادرة السداد الفوري

5 مؤشرات على تراجع "إيكواس" عن الخيار العسكري في النيجر

بعد غياب نصف قرن.. ما الذي تخطط له روسيا على القمر؟

الحق اشتري.. 5 سيارات مستعملة في مصر بـ 200 ألف جنيه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان شفاف.. كنزي عمرو دياب تثير الجدل بإطلالة جريئة.. شاهد

الأكاديمية الطبية العسكرية تنظم المؤتمر الطبى الثامن للطب النفسى للقوات المسلحة

لو شعرك مموج أو كيرلي.. خبيرة تجميل توضح طرق العناية به لمظهر جذاب

النظام الغذائي منخفض الكربوهيدرات| مفيد أم ضار؟

فيديو

أصاب مليون شخص.. تفاصيل مرعبة عن عودة كورونا| فيديو جراف

حرام شرعا.. تعليق مثير من سعد رمضان عن المساكنة وسر ندمه

بعد داليدا خليل.. عمرو دياب يثير الجدل مع فتاة أخرى

بمقطع فيديو من الساحل.. تعليق مثير من فيفي عبده بعد تعرضها للسحر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: شواطئ الماضي وأمواج المستقبل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

اﻟﻤﺰﻳﺪ