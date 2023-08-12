بعد غياب نصف قرن.. ما الذي تخطط له روسيا على القمر؟

أعلنت وكالة الفضاء الروسية روسكوزموس، إن مسبار لونا -25 الروسي يتجه نحو القمر بعد أن نجح في مغادرة مدار الأرض.

أول مهمة فضائية لروسيا على القمر منذ نصف قرن

ووفقا لموقع “روسيا اليوم”، تعد مهمة القمر الأولى لروسيا منذ ما يقرب من 50 عامًا ، وقد تم إطلاقها في وقت سابق من اليوم من فوستوشني كوزمودروم في أقصى شرق منطقة أمور.

وقالت روسكوزموس في بيان: "بعد الانفصال عن مرحلة التعزيز Fregat ، تمت السيطرة على المسبار الأوتوماتيكي".

وأضافت وكالة الفضاء ، أن جميع أنظمة المسبار تعمل بشكل صحيح ، حيث يحافظ التحكم الأرضي على اتصالات مستقرة.

ما هي مهمة لونا 25

يمثل فصل مرحلة التعزيز Fregat نهاية المرحلة الأولى الحاسمة من المهمة. أطلقت الوحدة محركاتها عدة مرات ، مما شكل مسار وصول المسبار إلى القمر.

Luna-25 هي أول مهمة على القمر يتم إطلاقها في روسيا الحديثة ، وقد تم بناء المسبار بالكامل من مكونات محلية. أخذت البعثة اسمها من برنامج "لونا" من الحقبة السوفيتية ، والذي أطلق 24 تحقيقًا بين عامي 1958 و 1976.

إذا نجح المسبار ، فمن المقرر أن يصبح أول مهمة تهبط في المنطقة القطبية الجنوبية للقمر. لقد هبطت جميع المجسات السابقة في المنطقة الاستوائية ، والتي يسهل الوصول إليها إلى حد كبير.

ستأخذ Luna-25 عينات من الصخور المكسورة والغبار بالإضافة إلى إجراء تجارب طويلة الأجل في موقع الهبوط ، وفقًا لوكالة روسكوزموس.

من المتوقع أن تهبط المهمة على سطح القمر بحلول 21 أغسطس، أي قبل يومين من هبوط المركبة الهندية Chandrayaan-3 ، الموجودة بالفعل في مدار حول القمر ومن المقرر أيضًا أن تهبط في القطب الشمالي.